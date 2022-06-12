https://arabic.sputniknews.com/20220612/إسرائيل-تعلن-تحديد-آلاف-الأهداف-لضربها-في-لبنان-حال-نشوب-حرب-وتهدد-بـقصف-مدمر-وواسع-وغير-مسبوق-1063494929.html

إسرائيل تعلن تحديد آلاف الأهداف لضربها في لبنان حال نشوب حرب وتهدد بـ"قصف مدمر وواسع وغير مسبوق"

إسرائيل تعلن تحديد آلاف الأهداف لضربها في لبنان حال نشوب حرب وتهدد بـ"قصف مدمر وواسع وغير مسبوق"

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم الأحد، لبنان، ملمحاً لاحتمالية نشوب حرب بين البلدين. 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T17:35+0000

2022-06-12T17:35+0000

2022-06-12T17:46+0000

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

أخبار إسرائيل اليوم

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وهدد كوخافي​، في المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية، "بقصف مدمر وواسع إذا وقعت الحرب مع ​لبنان​"، مشيرا إلى أن بلاده "ستعطي تحذيراً مسبقاً لسكان ​الحدود​ اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب".وأكد أن "التوتر القادم مع لبنان سيشهد قصفا غير مسبوق"، موضحا أن "الجيش الإسرائيلي يتعامل مع ست جبهات قتال في ستة أبعاد وفي مواجهة عدد كبير من التهديدات المتنوعة".وأضاف كوخافي​: "أخطرها يتمثل في تهديد نووي محتمل بالدائرة الثالثة وتهديد الصواريخ والقذائف من كل الجبهات والأبعاد التي قام العدو بتطويرها".وتابع: "قمنا ببلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو. كل الأهداف موجودة في خطة هجوم لاستهداف مقرات القيادة والقذائف الصاروخية والراجمات ومزيد من هذه الأهداف. كل ذلك سيتم ضربه في دولة لبنان".وكان قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، قال في وقت سابق، إن الحرب القادمة مع "حزب الله" اللبناني ستشهد إطلاق آلاف القذائف والصواريخ على إسرائيل، بشكل يومي.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، عن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية توقعه أنه في أي حرب مستقبلية مع لبنان، سيطلق الأخير عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ كل يوم على المدن الإسرائيلية الداخلية، وعلى امتداد طولها.وفي الخامس من الشهر الجاري، كشفت قناة عبرية النقاب عن مشكلة جديدة تؤرق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تتمثل في "منصات الغاز" في البحر المتوسط، قبالة الشواطئ الإسرائيلية.وذكرت القناة العبرية الـ 12 أن "منصات الغاز" الموجودة في البحر المتوسط ستصبح إحدى المواجهات المرتقبة بين إسرائيل و"حزب الله"، أو أحد أسباب الحرب مع الحزب، كون استهدافها سيعطل إمدادات الكهرباء لإسرائيل.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، 5 يونيو/ حزيران الجاري، أن حزب الله لديه "ترسانة" صواريخ تسبب قلقا كبيرا للجبهة الداخلية في إسرائيل في أي مواجهة مستقبلية بين الطرفين.وأكدت الصحيفة أن "حزب الله" يمتلك حاليا 100 ألف صاروخ، رغم امتلاكه فقط لنحو 15 ألف عشية الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان عام 2006، أطلق وقتها نحو 4 آلاف صاروخ باتجاه الشمال الإسرائيلي.ولفتت إلى أن "حزب الله" يمتلك صواريخ "كاتيوشا" الروسية، وهي صواريخ أرض - أرض، تحتوي على رأس حربي يصل حجمه إلى 20 كيلوغراما، ومداه إلى 40 كيلومترا، وإيران هي المورد الرئيس لصواريخ "حزب الله"، مضيفة أن الحزب لديه ترسانة كبيرة من الأسلحة ستسبب قلقا بالغا وضارا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.ومن بين تلك الترسانة، امتلاك حزب الله صواريخ "فجر" الإيرانية التي صنعتها طهران في تسعينيات القرن الماضي، والتي يبلغ مدى صاروخ "فجر 3" منها نحو 43 كم، ويحمل رأسا متفجرا وزنه 45 كيلوغراما، فضلا عن صاروخ "فجر 5" الأكثر تطورا، الذي يصل مداه إلى 75 كم، وله رأس متفجر يبلغ 90 كيلوغراما.

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