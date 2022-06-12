https://arabic.sputniknews.com/20220612/إسرائيل-تلمح-إلى-مسؤوليتها-عن-قصف-مطار-دمشق-وتؤكد-أنها-ستهاجم-أهدافا-معادية-في-المستقبل-1063494126.html

إسرائيل تلمح إلى مسؤوليتها عن قصف مطار دمشق وتؤكد أنها ستهاجم أهدافا معادية في المستقبل

إسرائيل تلمح إلى مسؤوليتها عن قصف مطار دمشق وتؤكد أنها ستهاجم أهدافا معادية في المستقبل

ألمح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أفيف كوخافي، اليوم الأحد، إلى مسؤولية إسرئيل عن قصف مطار دمشق الدولي، متحدثا عن سياق الحرب المقبلة في لبنان. 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T16:58+0000

2022-06-12T16:58+0000

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وقال كوخافي، في مؤتمر الجبهة الداخلية، إن "إسرائيل ستهاجم في المستقبل أهدافا معادية تستخدم لأغراض عسكرية ومدنية"، متوعدا بتدمير هذه الأهداف بقوة وشدة.وكان قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، قال في وقت سابق اليوم، إن الحرب القادمة مع "حزب الله" اللبناني ستشهد إطلاق آلاف القذائف والصواريخ على إسرائيل، بشكل يومي.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا" عن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية توقعه أنه في أي حرب مستقبلية مع لبنان، سيطلق الأخير عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ كل يوم على المدن الإسرائيلية الداخلية، وعلى امتداد طولها.وصباح الجمعة الماضية، شنت القوات الإسرائيلية عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله