https://arabic.sputniknews.com/20220612/إصابة-وزير-الصحة-التايواني-بكورونا-1063470575.html
إصابة وزير الصحة التايواني بكورونا
إصابة وزير الصحة التايواني بكورونا
أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم الأحد، عن إصابة وزير الصحة في البلاد، تشين شيه تشونغ، بفيروس "كورونا" المستجد، لكنها أكدت أنه يشعر أنه بخير ويخضع للعزل... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T09:23+0000
2022-06-12T09:23+0000
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وقال مركز القيادة المركزية للأوبئة في تايوان، والذي يرأسه وزير الصحة، إنه بدأ صباح اليوم الأحد يشعر بأعراض (كوفيد-19)، وأجرى اختبارا منزليا كانت نتيجته "إيجابية"، وفقا لصحيفة "تايوان نيوز".وأضافت الصحيفة أنه في غياب وزير الصحة التايواني، تشين شيه تشونغ للعلاج، سيتولى نائبه أداء مهامه، بينما سيتابع الوزير تطور الوباء في البلاد من خلال مكالمات الهاتف والفيديو.وكانت تايوان تتعامل مع زيادة في حالات (كوفيد-19) منذ بداية العام الحالي، والمدفوعة بمتحور "اوميكرون" شديد عدوى، على الرغم من أن أعداد الإصابات في البلاد بدأت في الاستقرار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, فيروس كورونا, العالم
إصابة وزير الصحة التايواني بكورونا
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أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم الأحد، عن إصابة وزير الصحة في البلاد، تشين شيه تشونغ، بفيروس "كورونا" المستجد، لكنها أكدت أنه يشعر أنه بخير ويخضع للعزل المنزلي.
وقال مركز القيادة المركزية للأوبئة في تايوان، والذي يرأسه وزير الصحة، إنه بدأ صباح اليوم الأحد يشعر بأعراض (كوفيد-19)، وأجرى اختبارا منزليا كانت نتيجته "إيجابية"، وفقا لصحيفة "تايوان نيوز"
.
وأضافت الصحيفة أنه في غياب وزير الصحة التايواني، تشين شيه تشونغ للعلاج، سيتولى نائبه أداء مهامه، بينما سيتابع الوزير تطور الوباء في البلاد من خلال مكالمات الهاتف والفيديو.
وكانت تايوان تتعامل مع زيادة في حالات (كوفيد-19) منذ بداية العام الحالي، والمدفوعة بمتحور "اوميكرون" شديد عدوى، على الرغم من أن أعداد الإصابات في البلاد بدأت في الاستقرار.