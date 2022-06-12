عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220612/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-أحد-عناصره-بالوحدة-الجوفضائية-في-حادث-وسط-البلاد-1063499046.html
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره بالوحدة الجوفضائية في حادث وسط البلاد
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره بالوحدة الجوفضائية في حادث وسط البلاد
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن "وفاة أحد ضباطه في القوة الجوفضائية إثر حادث سير وسط البلاد". 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T20:21+0000
2022-06-12T20:21+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/37/1043133702_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_8221de99ef359aa08c2d92c483aaca8c.jpg
وأفادت قناة الحرس الثوري بأن "أحد ضباطنا في القوة الجوفضائية علي كماني توفي إثر حادث سير في مدينة خمين وسط البلاد".وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العمید أبو الفضل شكارجي، قال إن "طهران سترد فورا على أقل تحرك ضدها"، مضيفا أن "القوات الإيرانية ترصد تحركات من سماهم الأعداء".وفي الثالث من الشهر الحالي، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل في حادثة داخل منزله، كما نفى في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.وفي 22 مايو/أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، في أثناء عودته إلى منزله.وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/37/1043133702_75:0:2296:1666_1920x0_80_0_0_1b997c3cfd27df5a29f7c4dcf2cad624.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره بالوحدة الجوفضائية في حادث وسط البلاد

20:21 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / STRINGERالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / STRINGER
تابعنا عبرTelegram
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن "وفاة أحد ضباطه في القوة الجوفضائية إثر حادث سير وسط البلاد".
وأفادت قناة الحرس الثوري بأن "أحد ضباطنا في القوة الجوفضائية علي كماني توفي إثر حادث سير في مدينة خمين وسط البلاد".
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العمید أبو الفضل شكارجي، قال إن "طهران سترد فورا على أقل تحرك ضدها"، مضيفا أن "القوات الإيرانية ترصد تحركات من سماهم الأعداء".
وفي الثالث من الشهر الحالي، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل في حادثة داخل منزله، كما نفى في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.
وفي 22 مايو/أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، في أثناء عودته إلى منزله.
وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала