https://arabic.sputniknews.com/20220612/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-أحد-عناصره-بالوحدة-الجوفضائية-في-حادث-وسط-البلاد-1063499046.html
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره بالوحدة الجوفضائية في حادث وسط البلاد
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره بالوحدة الجوفضائية في حادث وسط البلاد
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن "وفاة أحد ضباطه في القوة الجوفضائية إثر حادث سير وسط البلاد". 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T20:21+0000
2022-06-12T20:21+0000
2022-06-12T20:21+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت قناة الحرس الثوري بأن "أحد ضباطنا في القوة الجوفضائية علي كماني توفي إثر حادث سير في مدينة خمين وسط البلاد".وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العمید أبو الفضل شكارجي، قال إن "طهران سترد فورا على أقل تحرك ضدها"، مضيفا أن "القوات الإيرانية ترصد تحركات من سماهم الأعداء".وفي الثالث من الشهر الحالي، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل في حادثة داخل منزله، كما نفى في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.وفي 22 مايو/أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، في أثناء عودته إلى منزله.وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد عناصره بالوحدة الجوفضائية في حادث وسط البلاد
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن "وفاة أحد ضباطه في القوة الجوفضائية إثر حادث سير وسط البلاد".
وأفادت قناة الحرس الثوري بأن "أحد ضباطنا في القوة الجوفضائية علي كماني توفي إثر حادث سير في مدينة خمين وسط البلاد".
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العمید أبو الفضل شكارجي، قال إن "طهران سترد فورا
على أقل تحرك ضدها"، مضيفا أن "القوات الإيرانية ترصد تحركات من سماهم الأعداء".
وفي الثالث من الشهر الحالي، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل في حادثة داخل منزله، كما نفى في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.
وفي 22 مايو/أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه
برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، في أثناء عودته إلى منزله.
وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.