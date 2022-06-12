https://arabic.sputniknews.com/20220612/إعلام-بايدن-يزور-إسرائيل-في-14-يوليو-1063501427.html

إعلام: بايدن يزور إسرائيل في 14 يوليو

إعلام: بايدن يزور إسرائيل في 14 يوليو

قالت قناة عبرية رسمية، مساء اليوم الأحد، إن الموعد المحدد والمنتظر إعلانه لزيارة الرئيس الأمريكي جو بادين إلى إسرائيل هو 14 يوليو/تموز المقبل. 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T21:02+0000

2022-06-12T21:02+0000

2022-06-12T21:02+0000

جو بايدن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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ونقلت قناة "كان" عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عن الزيارة خلال الساعات المقبلة، ومن المنتظر أن تشمل زيارة بايدن السعودية أيضا.كما أفادت مصادر سياسية للقناة أن باربرا ليف، المسؤولة البارزة في وزارة الخارجية الأمريكية، عقدت في الساعات الأخيرة اجتماعات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية استعدادا لزيارة بايدن والتي من المتوقع إجراؤها على الرغم من الأزمة السياسية التي تشهدها إسرائيل.كان من المقرر أن تتم زيارة بايدن هذا الشهر، ولكن قبل حوالي أسبوع، تم إطلاع المسؤولين في إسرائيل على تأجيلها إلى يوليو.والأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه من غير الصحيح القول إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل قد تم تأجيلها - لأنه لم يتم تحديد موعد للزيارة من الأساس.وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن موعد الزيارة لا يزال قيد المناقشة ولم يتم تحديده نهائيا.والشهر الماضي، أفادت القناة الإسرائيلية ذاتها، بأنه من المتوقع أن يقوم بايدن بزيارة للقدس الشرقية.في إسرائيل، يُعتقد أن زيارته المخططة للقدس الشرقية تأتي ردا على إعلان إسرائيل عن استئناف البناء في المستوطنات.وبحسب خطة الإدارة الأمريكية، سيزور الرئيس مستشفى في القدس الشرقية، دون وجود إسرائيلي.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/قناة-كان-بايدن-يفكر-بزيارة-القدس-الشرقية-دون-مرافقة-من-مسؤولين-إسرائيليين-1062048666.html

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جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم