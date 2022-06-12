https://arabic.sputniknews.com/20220612/إيران-تعلن-أنها-بصدد-إعفاء-رجال-الأعمال-الروس-من-تأشيرات-الدخول-لأراضيها-1063486565.html
إيران تعلن أنها بصدد إعفاء رجال الأعمال الروس من تأشيرات الدخول لأراضيها
إيران تعلن أنها بصدد إعفاء رجال الأعمال الروس من تأشيرات الدخول لأراضيها
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه من المقرر إلغاء تأشيرات رجال الأعمال الروس لزيادة الاستثمارات وإنشاء آلية صرف بالروبل مع حلفاء روسيا. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:01+0000
2022-06-12T15:01+0000
2022-06-12T15:01+0000
روسيا
إيران
اقتصاد
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية في الوزارة حول"العلاقات الإيرانية – الروسية"، اليوم الأحد.وأضاف أنه سيتم كذلك "إنشاء آلية مصرفية بالروبل مع حلفاء روسيا، والاتفاق على طريق الجمارك الخضراء وتحسين العلاقات المالية".كما أكد على أن العلاقات مع روسيا استراتيجية، لافتا إلى أنها حققت طفرة ملموسة في الأونة الأخيرة.يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وإيران أكدتا عزمهما على تعزيز التعاون دون اعتبار للعقوبات ضد البلدين.وأكدت الوزارة في بيان أن "الطرفين ناقشا قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي الإيراني. وجددا التأكيد على عزمهما المتبادل على زيادة تعزيز التعاون العملي بين البلدين في جميع المجالات دون اعتبار للعقوبات غير القانونية المفروضة على روسيا وإيران من قبل بعض الدول المعادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/محلل-مواجهة-روسيا-وإيران-للعقوبات-الأمريكية-تعزز-تكتلهما-والروابط-مع-الصين-والهند-1062299281.html
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روسيا, إيران, اقتصاد
إيران تعلن أنها بصدد إعفاء رجال الأعمال الروس من تأشيرات الدخول لأراضيها
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه من المقرر إلغاء تأشيرات رجال الأعمال الروس لزيادة الاستثمارات وإنشاء آلية صرف بالروبل مع حلفاء روسيا.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية
، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية في الوزارة حول"العلاقات الإيرانية – الروسية"، اليوم الأحد.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري إنه "من المقرر إلغاء تأشيرات رجال الأعمال الروس من أجل زيادة الاستثمار".
وأضاف أنه سيتم كذلك "إنشاء آلية مصرفية بالروبل مع حلفاء روسيا، والاتفاق على طريق الجمارك الخضراء وتحسين العلاقات المالية".
كما أكد على أن العلاقات مع روسيا استراتيجية، لافتا إلى أنها حققت طفرة ملموسة في الأونة الأخيرة.
يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وإيران
أكدتا عزمهما على تعزيز التعاون دون اعتبار للعقوبات ضد البلدين.
وأكدت الوزارة في بيان أن "الطرفين ناقشا قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي الإيراني. وجددا التأكيد على عزمهما المتبادل على زيادة تعزيز التعاون العملي بين البلدين في جميع المجالات دون اعتبار للعقوبات غير القانونية المفروضة على روسيا وإيران من قبل بعض الدول المعادية".