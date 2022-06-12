عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220612/إيران-تعلن-أنها-بصدد-إعفاء-رجال-الأعمال-الروس-من-تأشيرات-الدخول-لأراضيها-1063486565.html
إيران تعلن أنها بصدد إعفاء رجال الأعمال الروس من تأشيرات الدخول لأراضيها
إيران تعلن أنها بصدد إعفاء رجال الأعمال الروس من تأشيرات الدخول لأراضيها
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه من المقرر إلغاء تأشيرات رجال الأعمال الروس لزيادة الاستثمارات وإنشاء آلية صرف بالروبل مع حلفاء روسيا. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:01+0000
2022-06-12T15:01+0000
روسيا
إيران
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_c4f486ad123ccacd1b48b84d21744cae.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية في الوزارة حول"العلاقات الإيرانية – الروسية"، اليوم الأحد.وأضاف أنه سيتم كذلك "إنشاء آلية مصرفية بالروبل مع حلفاء روسيا، والاتفاق على طريق الجمارك الخضراء وتحسين العلاقات المالية".كما أكد على أن العلاقات مع روسيا استراتيجية، لافتا إلى أنها حققت طفرة ملموسة في الأونة الأخيرة.يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وإيران أكدتا عزمهما على تعزيز التعاون دون اعتبار للعقوبات ضد البلدين.وأكدت الوزارة في بيان أن "الطرفين ناقشا قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي الإيراني. وجددا التأكيد على عزمهما المتبادل على زيادة تعزيز التعاون العملي بين البلدين في جميع المجالات دون اعتبار للعقوبات غير القانونية المفروضة على روسيا وإيران من قبل بعض الدول المعادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/محلل-مواجهة-روسيا-وإيران-للعقوبات-الأمريكية-تعزز-تكتلهما-والروابط-مع-الصين-والهند-1062299281.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:880:660_1920x0_80_0_0_81b2cd594f0cefe884fd572444ce5166.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, اقتصاد

إيران تعلن أنها بصدد إعفاء رجال الأعمال الروس من تأشيرات الدخول لأراضيها

15:01 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه من المقرر إلغاء تأشيرات رجال الأعمال الروس لزيادة الاستثمارات وإنشاء آلية صرف بالروبل مع حلفاء روسيا.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية في الوزارة حول"العلاقات الإيرانية – الروسية"، اليوم الأحد.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري إنه "من المقرر إلغاء تأشيرات رجال الأعمال الروس من أجل زيادة الاستثمار".

وأضاف أنه سيتم كذلك "إنشاء آلية مصرفية بالروبل مع حلفاء روسيا، والاتفاق على طريق الجمارك الخضراء وتحسين العلاقات المالية".
كما أكد على أن العلاقات مع روسيا استراتيجية، لافتا إلى أنها حققت طفرة ملموسة في الأونة الأخيرة.
محادثات أستانا بين وفود روسيا وإيران وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
محلل: مواجهة روسيا وإيران للعقوبات الأمريكية تعزز تكتلهما والروابط مع الصين والهند
16 مايو, 12:29 GMT
يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وإيران أكدتا عزمهما على تعزيز التعاون دون اعتبار للعقوبات ضد البلدين.
وأكدت الوزارة في بيان أن "الطرفين ناقشا قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي الإيراني. وجددا التأكيد على عزمهما المتبادل على زيادة تعزيز التعاون العملي بين البلدين في جميع المجالات دون اعتبار للعقوبات غير القانونية المفروضة على روسيا وإيران من قبل بعض الدول المعادية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала