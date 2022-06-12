https://arabic.sputniknews.com/20220612/إيران-طرحنا-مقترحات-وأفكارا-في-مفاوضات-فيينا-حينما-كان-سلوك-الطرف-الآخر-منطقيا-1063480111.html

إيران: طرحنا مقترحات وأفكارا في مفاوضات فيينا حينما كان سلوك الطرف الآخر "منطقيا"

إيران: طرحنا مقترحات وأفكارا في مفاوضات فيينا حينما كان سلوك الطرف الآخر "منطقيا"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن طهران طرحت مقترحات وأفكارا خلال مفاوضات فيينا، مع القوى الدولية الكبرى لمحاولة إعادة إحياء... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T12:47+0000

2022-06-12T12:47+0000

2022-06-12T12:47+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير الإيراني على هامش مشاركته في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان لبحث القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية.وأضاف "أي وقت يتصرف فيه الطرف الآخر بالجشع سوف نستخدم وساءلنا وقوتنا حتى يدركوا أن مصالح شعبنا وبلادنا هي الأهم بالنسبة لنا".وتابع "نأمل أن تعمل الإجراءات المتخذة على إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي".وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قد أعلن الخميس الماضي، أن إيران ركّبت أجهزة طرد مركزي جديدة في منشآت نووية، وبدأت بضخ اليورانيوم بها، ردًا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهم طهران بعدم التعاون معها.تأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.استضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيارمايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وركزت طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/إيران-تعلن-تركيب-أجهزة-طرد-مركزي-جديدة-في-منشآت-نووية-وضخ-اليورانيوم-بها-1063364091.html

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