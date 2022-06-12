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https://arabic.sputniknews.com/20220612/اجتماع-وزيري-الدفاع-الأسترالي-والصيني-لأول-مرة-منذ-3-سنوات-1063464014.html
اجتماع وزيري الدفاع الأسترالي والصيني لأول مرة منذ 3 سنوات
اجتماع وزيري الدفاع الأسترالي والصيني لأول مرة منذ 3 سنوات
التقى وزير الدفاع الأسترالي ونظيره الصيني للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، اليوم الأحد، لإجراء محادثات وصفت بأنها "خطوة أولى مهمة" بعد فترة من العلاقات المتوترة. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T07:07+0000
2022-06-12T07:08+0000
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وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، مؤكدا للصحفيين عقد الاجتماع: "كانت فرصة لإجراء مباحثات صريحة للغاية وشاملة والتي أثرت خلالها عدد من القضايا التي تهم أستراليا"، بحسب وكالة "فرانس برس".وعقد الاجتماع بين مارليس ووزير الدفاع الصيني وي فنغي على هامش قمة "حوار شانغريرلا" الأمنية، واستمر لأكثر من ساعة.وقال مارليس الذي يتولى أيضا منصب رئيس الوزراء الأسترالي: "من المهم حقا في هذه الأوقات أن نفتح خطوط الحوار".وأضاف: "علاقات أستراليا والصين معقدة. وبسبب هذا التعقيد تحديدا، من المهم فعلا أن ننخرط في حوار في هذا التوقيت".ولم يصدر تعليق فوري من وي أو الحكومة الصينية بشأن الاجتماع.وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين بكين وكانبيرا فتورا متناميا بعد أن دعت الأخيرة لتحقيق مستقل في أصول جائحة كورونا ومنعت هواوي عملاق الاتصالات الصيني من بناء شبكة الجيل الخامس الأسترالية.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/أمريكا-الصين-تدفع-أستراليا-إلى-الركوع-وتشن-حربا-اقتصادية-1053437384.html
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الصين, أستراليا

اجتماع وزيري الدفاع الأسترالي والصيني لأول مرة منذ 3 سنوات

07:07 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 07:08 GMT 12.06.2022)
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMANوزير الدفاع الصيني، وي فينغ
وزير الدفاع الصيني، وي فينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN
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التقى وزير الدفاع الأسترالي ونظيره الصيني للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، اليوم الأحد، لإجراء محادثات وصفت بأنها "خطوة أولى مهمة" بعد فترة من العلاقات المتوترة.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، مؤكدا للصحفيين عقد الاجتماع: "كانت فرصة لإجراء مباحثات صريحة للغاية وشاملة والتي أثرت خلالها عدد من القضايا التي تهم أستراليا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وعقد الاجتماع بين مارليس ووزير الدفاع الصيني وي فنغي على هامش قمة "حوار شانغريرلا" الأمنية، واستمر لأكثر من ساعة.
وقال مارليس الذي يتولى أيضا منصب رئيس الوزراء الأسترالي: "من المهم حقا في هذه الأوقات أن نفتح خطوط الحوار".
وأضاف: "علاقات أستراليا والصين معقدة. وبسبب هذا التعقيد تحديدا، من المهم فعلا أن ننخرط في حوار في هذا التوقيت".
ولم يصدر تعليق فوري من وي أو الحكومة الصينية بشأن الاجتماع.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين بكين وكانبيرا فتورا متناميا بعد أن دعت الأخيرة لتحقيق مستقل في أصول جائحة كورونا ومنعت هواوي عملاق الاتصالات الصيني من بناء شبكة الجيل الخامس الأسترالية.
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