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استقالة عضو كنيست عن "القائمة العربية الموحدة"
استقالة عضو كنيست عن "القائمة العربية الموحدة"
قدم عضو الكنيست الإسرائيلي، علاء الدين جبارين، المرشح رقم 6 في القائمة العربية الموحدة استقالته من القائمة، اليوم الأحد. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T10:43+0000
2022-06-12T10:43+0000
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
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وذكرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، أن علاء الدين جبارين، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، قد أعلن تقديم استقالته من القائمة، حيث أبلغ رئيس الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" بذلك، اليوم.ويذكر أن "القائمة العربية الموحدة"، التي يتزعمها منصور عباس، أحد أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل.وكان منصور عباس قد صرح، أمس السبت، إنه لا يستبعد المشاركة في حكومة مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وإيتمار بن غفير، عضو الكنيست اليميني المتطرف.ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن منصور عباس عدم رفضه أن يكون جزءا من أي حكومة مستقبلية مع نتنياهو وبن غفير، موضحا أنه يريد أن يصبح جزءا من الائتلاف الحاكم في إسرائيل خلال العقد المقبل.وجاءت تصريحات عباس تعليقا على مهاجمة النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مازن غنايم، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس التي ينتمي إليها، والشريك في الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت.للمزيد: بعد تصويته ضد "قانون المستوطنين"... مازن غنايم يهاجم "الموحدة": أنا مستثنى من عملية صنع القرارجاء ذلك بعد تصويت غنايم، الاثنين الماضي، ضد قانون طرحه الائتلاف ويقضي بتمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، رغم انسحاب حزبه (القائمة الموحدة) من عملية التصويت.ومنذ احتلالها الضفة الغربية بعد حرب يونيو/حزيران 1967، تطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين هناك، فيما تطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، رغم عدم ضمها الضفة رسميا، من خلال تشريع يتم تمديده كل 5 سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/بعد-تصويته-ضد-قانون-المستوطنين-مازن-غنايم-يهاجم-الموحدة-أنا-مستثنى-من-عملية-صنع-القرار-1063200462.html
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انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

استقالة عضو كنيست عن "القائمة العربية الموحدة"

10:43 GMT 12.06.2022
CC BY 2.0 / James Emery / الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
CC BY 2.0 / James Emery /
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قدم عضو الكنيست الإسرائيلي، علاء الدين جبارين، المرشح رقم 6 في القائمة العربية الموحدة استقالته من القائمة، اليوم الأحد.
وذكرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، أن علاء الدين جبارين، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، قد أعلن تقديم استقالته من القائمة، حيث أبلغ رئيس الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" بذلك، اليوم.
ويذكر أن "القائمة العربية الموحدة"، التي يتزعمها منصور عباس، أحد أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل.
وكان منصور عباس قد صرح، أمس السبت، إنه لا يستبعد المشاركة في حكومة مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وإيتمار بن غفير، عضو الكنيست اليميني المتطرف.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن منصور عباس عدم رفضه أن يكون جزءا من أي حكومة مستقبلية مع نتنياهو وبن غفير، موضحا أنه يريد أن يصبح جزءا من الائتلاف الحاكم في إسرائيل خلال العقد المقبل.
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
بعد تصويته ضد "قانون المستوطنين"... مازن غنايم يهاجم "الموحدة": أنا مستثنى من عملية صنع القرار
7 يونيو, 07:27 GMT
وجاءت تصريحات عباس تعليقا على مهاجمة النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مازن غنايم، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس التي ينتمي إليها، والشريك في الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت.
للمزيد: بعد تصويته ضد "قانون المستوطنين"... مازن غنايم يهاجم "الموحدة": أنا مستثنى من عملية صنع القرار
جاء ذلك بعد تصويت غنايم، الاثنين الماضي، ضد قانون طرحه الائتلاف ويقضي بتمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، رغم انسحاب حزبه (القائمة الموحدة) من عملية التصويت.
ومنذ احتلالها الضفة الغربية بعد حرب يونيو/حزيران 1967، تطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين هناك، فيما تطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، رغم عدم ضمها الضفة رسميا، من خلال تشريع يتم تمديده كل 5 سنوات.
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