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https://arabic.sputniknews.com/20220612/اشتية-الجزائر-هي-الدولة-العربية-الوحيدة-التي-قدمت-لنا-100-مليون-دولار-في-ظرف-شهر-واحد-1063472901.html
اشتية: الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت لنا 100 مليون دولار في ظرف شهر واحد
اشتية: الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت لنا 100 مليون دولار في ظرف شهر واحد
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت مساعدات للفلسطينيين بقيمة 100 مليون دولار في ظرف شهر واحد. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T10:13+0000
2022-06-12T10:13+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
مساعدات
الجزائر
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وقال اشتية في حوار مع تلفزيون "فلسطين"، إن "الإدارة الأمريكية الحالية ورثت قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب"، لافتا إلى أن المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني تساوي صفر.وأوضح رئيس الوزراء أن 500 مليون من المساعدات الأمريكية توقفت، والدول العربية باستثناء الجزائر متوقفة عن مساعدة السلطة، مضيفا:وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيصوت خلال أيام على المساعدات للفلسطينيين.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, مساعدات, الجزائر

اشتية: الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت لنا 100 مليون دولار في ظرف شهر واحد

10:13 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت مساعدات للفلسطينيين بقيمة 100 مليون دولار في ظرف شهر واحد.
وقال اشتية في حوار مع تلفزيون "فلسطين"، إن "الإدارة الأمريكية الحالية ورثت قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب"، لافتا إلى أن المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني تساوي صفر.
وأضاف اشتية أن: "الإدارة الأمريكية نفذت وعداً واحداً من وعودها يتعلق بتمويل وكالة الأونروا".
وأوضح رئيس الوزراء أن 500 مليون من المساعدات الأمريكية توقفت، والدول العربية باستثناء الجزائر متوقفة عن مساعدة السلطة، مضيفا:
"أكدنا للاتحاد الأوروبي رفض أي مساعدات مالية مشروطة... ولن نقبل أن نغير سطر واحد في المنهاج الفلسطيني".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيصوت خلال أيام على المساعدات للفلسطينيين.
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