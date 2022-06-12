https://arabic.sputniknews.com/20220612/الأرصاد-العراقية-تحذر-من-عواصف-ترابية-الاثنين--1063475332.html
الأرصاد العراقية تحذر من عواصف ترابية الاثنين
الأرصاد العراقية تحذر من عواصف ترابية الاثنين
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين سيشهد عواصف ترابية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T11:10+0000
2022-06-12T11:10+0000
2022-06-12T11:10+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للهيئة أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحوا ومغبرا مع فرصة لحدوث عواصف ترابية".وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية.وتوقعت هيئة الأنواء أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد.وعن طقس الثلاثاء، توقعت الهيئة أن يكون صحوا مع غبار خفيف في جميع مناطق البلاد، بينما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا قليلا عن اليوم السابق، في الأقسام الوسطى والجنوبية.وذكرت أن طقس الأربعاء سيكون صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/فلكي-كويتي-عاصفة-العراق-لن-تبقى-أكثر-من-يومين-1062311248.html
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أخبار العراق اليوم
الأرصاد العراقية تحذر من عواصف ترابية الاثنين
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين سيشهد عواصف ترابية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
عن بيان للهيئة أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحوا ومغبرا مع فرصة لحدوث عواصف ترابية".
وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية.
وتوقعت هيئة الأنواء أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد.
وعن طقس الثلاثاء، توقعت الهيئة أن يكون صحوا مع غبار خفيف في جميع مناطق البلاد، بينما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا قليلا عن اليوم السابق، في الأقسام الوسطى والجنوبية.
وذكرت أن طقس الأربعاء سيكون صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد.