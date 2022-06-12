https://arabic.sputniknews.com/20220612/البحرية-الصينية-تنفذ-نحو-7-آلاف-مهمة-قبالة-القرن-الأفريقي-منذ-2008-1063487876.html
البحرية الصينية تنفذ نحو 7 آلاف مهمة قبالة القرن الأفريقي منذ 2008
البحرية الصينية تنفذ نحو 7 آلاف مهمة قبالة القرن الأفريقي منذ 2008
تعمل الصين على توسيع نفوذها عالميا منذ عقود وتعد سفنها الحربية إحدى الوسائل الأساسية في انتشارها حول العالم. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:25+0000
2022-06-12T15:25+0000
2022-06-12T15:25+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102057/36/1020573666_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_efe74f671ee8ad0f2070c9e0352a87dd.jpg
وتمثل منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن إحدى المناطق التي تشهد وجودا صينيا متزايدا خاصة خلال السنوات الماضية، عن طريق انتشار وحدات البحرية الصينية في تلك المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم بأسره.ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية أن بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني قامت بأكثر من 7 آلاف مهمة بحرية في خليج عدن والمياه المواجهة لسواحل الصومال منذ عام 2008 حتى الآن.ويقول خبراء عسكريون إن الصين قامت بحشد نحو 40 وحدة بحرية في المياه الأفريقية منذ عام 2008 عندما انضمت لمهام مكافحة القرصنة تلك المنطقة.وتمتلك الصين أضخم أسطول بحري في العالم، إذ يضم 777 وحدة بحرية بينها حاملتي طائرات وحاملة مروحيات و79 غواصة، إضافة إلى المدمرات وسفن الدورية والفرقاطات.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/مهام-حفظ-السلام-وسيلة-الجيش-الصيني-للتدريب-في-المسرح-الإفريقي-1063090772.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102057/36/1020573666_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_1c5222a599c4f4408a580a25752d7631.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
البحرية الصينية تنفذ نحو 7 آلاف مهمة قبالة القرن الأفريقي منذ 2008
تابعنا عبر
تعمل الصين على توسيع نفوذها عالميا منذ عقود وتعد سفنها الحربية إحدى الوسائل الأساسية في انتشارها حول العالم.
وتمثل منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن إحدى المناطق التي تشهد وجودا صينيا متزايدا
خاصة خلال السنوات الماضية، عن طريق انتشار وحدات البحرية الصينية في تلك المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم بأسره.
ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية أن بحرية جيش التحرير
الشعبي الصيني قامت بأكثر من 7 آلاف مهمة بحرية في خليج عدن والمياه المواجهة لسواحل الصومال منذ عام 2008 حتى الآن.
ويقول خبراء عسكريون إن الصين قامت بحشد نحو 40 وحدة بحرية في المياه الأفريقية
منذ عام 2008 عندما انضمت لمهام مكافحة القرصنة تلك المنطقة.
وتمتلك الصين أضخم أسطول بحري في العالم، إذ يضم 777 وحدة بحرية بينها حاملتي طائرات وحاملة مروحيات و79 غواصة، إضافة إلى المدمرات وسفن الدورية والفرقاطات.