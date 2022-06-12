https://arabic.sputniknews.com/20220612/البنك-المركزي-اليمني-في-عدن-يوضح-حقيقة-نقل-المقر-إلى-صنعاء-1063481946.html
البنك المركزي اليمني في عدن يوضح حقيقة نقل المقر إلى صنعاء
البنك المركزي اليمني في عدن يوضح حقيقة نقل المقر إلى صنعاء
كشف البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، حقيقة الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة، نقل المقر إلى مدينة صنعاء. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T13:20+0000
2022-06-12T13:20+0000
2022-06-12T13:20+0000
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وفي بيان صادر عن البنك المركزي في عدن، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الأحد، أن البنك كشف حقيقة البيانات الصادرة عن بعض الكيانات التي تتهم قيادة البنك وبعض مسئوليه، تلميحاً وتصريحاً بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء.وأعرب البنك عن أسفه للزيف والتحريض وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة، مؤكدا أنها تفتقر إلى الدقة والمصداقية وتعتمد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية.وشدد القائمون على البنك على أنه كان بإمكان تلك الكيانات التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة، قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرار مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس.ويهيب البنك المركزي اليمني تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسؤولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين، في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا كما وصفها البيان.ويحمّل البنك المركزي تلك الجهات مسئولية تعرض مسئوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسئول.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الرئيس-اليمنى-يعين-محافظا-جديدا-للبنك-المركزي-على-خلفية-تدهور-الريال-1053642534.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
البنك المركزي اليمني في عدن يوضح حقيقة نقل المقر إلى صنعاء
تابعنا عبر
كشف البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، حقيقة الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة، نقل المقر إلى مدينة صنعاء.
وفي بيان صادر عن البنك المركزي في عدن، حصلت وكالة "سبوتنيك
" على نسخة منه، مساء اليوم الأحد، أن البنك كشف حقيقة البيانات الصادرة عن بعض الكيانات التي تتهم قيادة البنك وبعض مسئوليه، تلميحاً وتصريحاً بالتآمر والعمل على نقل البنك
إلى صنعاء.
وأعرب البنك عن أسفه للزيف والتحريض وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة، مؤكدا أنها تفتقر إلى الدقة والمصداقية وتعتمد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية.
وشدد القائمون على البنك على أنه كان بإمكان تلك الكيانات التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة، قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرار مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس.
ويهيب البنك المركزي اليمني تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسؤولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين، في جميع محافظات
الجمهورية اليمنية، وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا كما وصفها البيان.
ويحمّل البنك المركزي تلك الجهات مسئولية تعرض مسئوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسئول.