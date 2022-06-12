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https://arabic.sputniknews.com/20220612/الجيش-التركي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-الانفجار-شمالي-العراق-إلى-جنديين-1063462888.html
الجيش التركي يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار شمالي العراق إلى جنديين
الجيش التركي يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار شمالي العراق إلى جنديين
أعلنت وزارة الدفاع التركية، ارتفاع عدد قتلى انفجار عبوة ناسفة في شمال العراق إلى اثنين. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T06:26+0000
2022-06-12T06:33+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الوزارة في بيان، يوم السبت، إن عبوة ناسفة زرعها عناصر حزب العمال الكردستاني انفجرت في نطاق عملية "المخلب ـ القفل"، بحسب وكالة "الأناضول".وأفادت الوزارة بأن الانفجار أسفر عن مقتل الجندي فؤاد أوزر، وإصابة 3 جنود آخرين جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى.وأوضحت أن أحد الجرحى توفى لاحقا في المستشفى "لترتفع حصيلة الشهداء إلى اثنين".وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الجيش-التركي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-وإصابة-3-آخرين-شمالي-العراق-1063458087.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

الجيش التركي يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار شمالي العراق إلى جنديين

06:26 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 06:33 GMT 12.06.2022)
© REUTERS / Murad Sezerانتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، ارتفاع عدد قتلى انفجار عبوة ناسفة في شمال العراق إلى اثنين.
وقالت الوزارة في بيان، يوم السبت، إن عبوة ناسفة زرعها عناصر حزب العمال الكردستاني انفجرت في نطاق عملية "المخلب ـ القفل"، بحسب وكالة "الأناضول".
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين شمالي العراق
أمس, 21:01 GMT
وأفادت الوزارة بأن الانفجار أسفر عن مقتل الجندي فؤاد أوزر، وإصابة 3 جنود آخرين جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى.
وأوضحت أن أحد الجرحى توفى لاحقا في المستشفى "لترتفع حصيلة الشهداء إلى اثنين".
وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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