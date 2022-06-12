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الحكومة المصرية: بلادنا باتت بين أفضل الوجهات السياحية في العالم
الحكومة المصرية: بلادنا باتت بين أفضل الوجهات السياحية في العالم
قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إن مصر عززت من مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي، بفضل الجهود التي بذلتها الدولة. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T12:35+0000
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وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للمجلس، نجحت مصر في ذلك من خلال صياغة وتنفيذ خطط وآليات استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والترويج للتراث الثقافي والتاريخي والحضاري المصري والاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية.وجاء في مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي ضمن سلسلة فيديوهات بعنوان "مصر.. من هنا تبدأ الرحلة"، والتي تهدف إلى إبراز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تمتلك الكثير من المقومات السياحية المتنوعة.وذكر المركز أن الجهود المبذولة أسهمت في استقطاب السائحين من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل التطبيق الصارم لإجراءات السفر الآمن، وتجديد الشهادات الدولية التي حصلت عليها المطارات المصرية في مجالات الجودة والسلامة الصحية.وأشار المركز في تقريره إلى جهود الحكومة في دعم قطاع السياحة الذي "يشكل أحد الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري" للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية.واستشهد بتصنيف مصر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية في العالم لعام 2022 وفقا لقائمة "سي إن إن ترافيل"، والذي وضعها أيضا على رأس الوجهات أفريقيا.فيما جاءت في المرتبة 51عالميا في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، كما فازت بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2021، وفقا لمجلة "دايف" البريطانية.
https://arabic.sputniknews.com/20210706/الوجهات-السياحية-الأكثر-شهرة-في-العالم-نيل-مصر-يهزم-معالم-رئيسية-1049486980.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن, العالم العربي

الحكومة المصرية: بلادنا باتت بين أفضل الوجهات السياحية في العالم

12:35 GMT 12.06.2022
© Photo / pixabay/Walkersskكثبان رملية ضخمة إلى جانب الأهرامات
كثبان رملية ضخمة إلى جانب الأهرامات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Photo / pixabay/Walkerssk
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قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إن مصر عززت من مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي، بفضل الجهود التي بذلتها الدولة.
وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للمجلس، نجحت مصر في ذلك من خلال صياغة وتنفيذ خطط وآليات استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والترويج للتراث الثقافي والتاريخي والحضاري المصري والاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية.
النيل في أسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2021
الوجهات السياحية الأكثر شهرة في العالم... "نيل مصر" يهزم معالم رئيسية
6 يوليو 2021, 17:33 GMT
وجاء في مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي ضمن سلسلة فيديوهات بعنوان "مصر.. من هنا تبدأ الرحلة"، والتي تهدف إلى إبراز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تمتلك الكثير من المقومات السياحية المتنوعة.
وذكر المركز أن الجهود المبذولة أسهمت في استقطاب السائحين من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل التطبيق الصارم لإجراءات السفر الآمن، وتجديد الشهادات الدولية التي حصلت عليها المطارات المصرية في مجالات الجودة والسلامة الصحية.
وأشار المركز في تقريره إلى جهود الحكومة في دعم قطاع السياحة الذي "يشكل أحد الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري" للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية.
واستشهد بتصنيف مصر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية في العالم لعام 2022 وفقا لقائمة "سي إن إن ترافيل"، والذي وضعها أيضا على رأس الوجهات أفريقيا.
فيما جاءت في المرتبة 51عالميا في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، كما فازت بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2021، وفقا لمجلة "دايف" البريطانية.
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