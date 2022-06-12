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الداخلية العراقية تكشف عن إجراء ساهم في خفض معدل الجريمة داخل بغداد
الداخلية العراقية تكشف عن إجراء ساهم في خفض معدل الجريمة داخل بغداد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن إجراء ساهم في خفض معدلات الجرائم في العاصمة بغداد. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T08:34+0000
2022-06-12T08:34+0000
2022-06-12T08:34+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات لمدير قسم محاربة الشائعات بوزارة الداخلية العميد نبراس محمد، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال محمد إن انتشار كاميرات المراقبة ساعد في تعزيز خفض معدل الجرائم بشكل كبير لأن الكاميرات تمثل العين الثالثة لرجال الشرطة.وأوضح أن هذه الكاميرات تساعد في تعقب المتورطين في الجرائم ومعرفة كيفية وصولهم لمسرح الجريمة.واعتبر أن دعوة وزارة الداخلية المواطنين لتركيب الكاميرات ساعد على الإسراع في القبض على المجرمين.وأشار إلى أن المناطق التي تحتوي على كاميرات تتراجع فيها نسبة الجريمة أو تنعدم.وأرجع المسؤول الأمني عدم انتشار كاميرات المراقبة في كافة أنحاء العاصمة إلى التوسيع العمراني المستمر في بغداد.وذكر أن محافظة بغداد أقامت مشروعا للكاميرات لمراقبة الشوارع العامة وتشخيص الحالات الخارجة عن القانون والكشف عن الجرائم.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/العراق-أحكام-بسجن-مسؤولين-سابقين-في-الهلال-الأحمر-لإدانتهم-بالفساد-1063465792.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الداخلية العراقية تكشف عن إجراء ساهم في خفض معدل الجريمة داخل بغداد
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن إجراء ساهم في خفض معدلات الجرائم في العاصمة بغداد.
جاء ذلك في تصريحات لمدير قسم محاربة الشائعات بوزارة الداخلية العميد نبراس محمد، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال محمد إن انتشار كاميرات المراقبة ساعد في تعزيز خفض معدل الجرائم بشكل كبير لأن الكاميرات تمثل العين الثالثة لرجال الشرطة.
وأوضح أن هذه الكاميرات تساعد في تعقب المتورطين في الجرائم ومعرفة كيفية وصولهم لمسرح الجريمة.
واعتبر أن دعوة وزارة الداخلية المواطنين لتركيب الكاميرات ساعد على الإسراع في القبض على المجرمين.
وأشار إلى أن المناطق التي تحتوي على كاميرات تتراجع فيها نسبة الجريمة أو تنعدم.
وأرجع المسؤول الأمني عدم انتشار كاميرات المراقبة في كافة أنحاء العاصمة إلى التوسيع العمراني المستمر في بغداد.
وذكر أن محافظة بغداد أقامت مشروعا للكاميرات لمراقبة الشوارع العامة وتشخيص الحالات الخارجة عن القانون والكشف عن الجرائم.