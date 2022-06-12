عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الداخلية-الفرنسية-نسبة-المشاركة-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-التشريعية-بلغت-1843--1063476820.html
الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بلغت 18.43%
الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بلغت 18.43%
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت 18.43% بعد مرور 4 ساعات من فتح مراكز الاقتراع. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T11:35+0000
2022-06-12T11:35+0000
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061573697_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f23c6fcdc1903ea1080a78ca15a6a68d.jpg
وقالت الوزارة في بيان أن الإقبال على صناديق الاقتراع شهد انخفاضا طفيفا مقارنة بنتائج الجولة الأولى من انتخابات عام 2017.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم في وقت سابق مطلع الشهر الجاري".وقالت السلطات الفرنسية إنه يمكن لنحو 48.7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية.ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت نُشرت نتائجها الجمعة إلى أن ائتلاف "معا!" الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061573697_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5039842ef1a983675933288ab1cc237b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا

الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بلغت 18.43%

11:35 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / Theo Roubyالانتخابات الرائاسية الفرنسية ، فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية ، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / Theo Rouby
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت 18.43% بعد مرور 4 ساعات من فتح مراكز الاقتراع.
وقالت الوزارة في بيان أن الإقبال على صناديق الاقتراع شهد انخفاضا طفيفا مقارنة بنتائج الجولة الأولى من انتخابات عام 2017.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم في وقت سابق مطلع الشهر الجاري".
وقالت السلطات الفرنسية إنه يمكن لنحو 48.7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.
وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت نُشرت نتائجها الجمعة إلى أن ائتلاف "معا!" الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала