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https://arabic.sputniknews.com/20220612/الرئيس-الفنزويلي-للمرشد-الأعلى-الإيراني-كلامك-يقوي-روحي-ويمنحنا-القوة-لمواصلة-طريق-السلام-والأخوة-1063467223.html
الرئيس الفنزويلي للمرشد الأعلى الإيراني: كلامك يقوي روحي ويمنحنا القوة لمواصلة طريق السلام والأخوة
الرئيس الفنزويلي للمرشد الأعلى الإيراني: كلامك يقوي روحي ويمنحنا القوة لمواصلة طريق السلام والأخوة
وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لقاءه بالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في العاصمة طهران، ‏بـ"اجتماع مليء بالروحانيات والحكمة".‏ 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T08:45+0000
2022-06-12T08:45+0000
إيران
نيكولاس مادورو
العالم
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وقال مادورو في رسالة إلى خامنئي نشرها عبر "تويتر": "إنني أقدر كلامك الذي يقوي روحي، ويمنحنا القوة اللازمة لمواصلة السير على طريق عالم السلام والأخوة الذي نريد ترسيخه".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قال بعد لقائه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس السبت: "أثبتت التجارب الناجحة لإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط الأمريكية الشديدة والحرب الهجينة، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا هي من خلال المقاومة والمثابرة".ووقعت إيران وفنزويلا، أمس السبت، اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
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إيران, نيكولاس مادورو, العالم

الرئيس الفنزويلي للمرشد الأعلى الإيراني: كلامك يقوي روحي ويمنحنا القوة لمواصلة طريق السلام والأخوة

08:45 GMT 12.06.2022
© AP Photo / Marcelo Garciaالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
© AP Photo / Marcelo Garcia
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وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لقاءه بالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في العاصمة طهران، ‏بـ"اجتماع مليء بالروحانيات والحكمة".‏
وقال مادورو في رسالة إلى خامنئي نشرها عبر "تويتر": "إنني أقدر كلامك الذي يقوي روحي، ويمنحنا القوة اللازمة لمواصلة السير على طريق عالم السلام والأخوة الذي نريد ترسيخه".
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قال بعد لقائه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس السبت: "أثبتت التجارب الناجحة لإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط الأمريكية الشديدة والحرب الهجينة، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا هي من خلال المقاومة والمثابرة".
ووقعت إيران وفنزويلا، أمس السبت، اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.
وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
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