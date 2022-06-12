https://arabic.sputniknews.com/20220612/الرئيس-الفنزويلي-للمرشد-الأعلى-الإيراني-كلامك-يقوي-روحي-ويمنحنا-القوة-لمواصلة-طريق-السلام-والأخوة-1063467223.html
الرئيس الفنزويلي للمرشد الأعلى الإيراني: كلامك يقوي روحي ويمنحنا القوة لمواصلة طريق السلام والأخوة
الرئيس الفنزويلي للمرشد الأعلى الإيراني: كلامك يقوي روحي ويمنحنا القوة لمواصلة طريق السلام والأخوة
وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لقاءه بالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في العاصمة طهران، بـ"اجتماع مليء بالروحانيات والحكمة". 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T08:45+0000
2022-06-12T08:45+0000
2022-06-12T08:45+0000
إيران
نيكولاس مادورو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104023/08/1040230856_0:182:2720:1712_1920x0_80_0_0_dbafff85295ae576956cc76393f5ff9d.jpg
وقال مادورو في رسالة إلى خامنئي نشرها عبر "تويتر": "إنني أقدر كلامك الذي يقوي روحي، ويمنحنا القوة اللازمة لمواصلة السير على طريق عالم السلام والأخوة الذي نريد ترسيخه".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قال بعد لقائه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس السبت: "أثبتت التجارب الناجحة لإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط الأمريكية الشديدة والحرب الهجينة، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا هي من خلال المقاومة والمثابرة".ووقعت إيران وفنزويلا، أمس السبت، اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104023/08/1040230856_98:0:2622:1893_1920x0_80_0_0_4f63dc9ed7cad98b406eb7cd4d3f115d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, نيكولاس مادورو, العالم
الرئيس الفنزويلي للمرشد الأعلى الإيراني: كلامك يقوي روحي ويمنحنا القوة لمواصلة طريق السلام والأخوة
تابعنا عبر
وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لقاءه بالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في العاصمة طهران، بـ"اجتماع مليء بالروحانيات والحكمة".
وقال مادورو في رسالة إلى خامنئي نشرها عبر "تويتر": "إنني أقدر كلامك الذي يقوي روحي، ويمنحنا القوة اللازمة لمواصلة السير على طريق عالم السلام والأخوة الذي نريد ترسيخه".
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قال بعد لقائه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس السبت: "أثبتت التجارب الناجحة لإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط الأمريكية الشديدة والحرب الهجينة، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا هي من خلال المقاومة والمثابرة".
ووقعت إيران وفنزويلا، أمس السبت، اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما
في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم
والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.
وكان مادورو وصل
إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.