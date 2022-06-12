https://arabic.sputniknews.com/20220612/الرماد-البركاني-يغطي-المدن-الفلبينية-بعد-ثوران-قوي-1063471916.html
الرماد البركاني يغطي المدن الفلبينية بعد ثوران قوي
الرماد البركاني يغطي المدن الفلبينية بعد ثوران قوي
أطلق بركان في الفلبين عمودا هائلا من الرماد في السماء، اليوم الأحد، مما أدى إلى تغطية منطقة لا تزال تتعافى من ثوران الأسبوع الماضي. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن الانفجار من بركان بولوسان استمر 18 دقيقة، مما أضعف الرؤية على الطرق وأجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية.في 5 يونيو/ حزيران، أطلق جبل بولوسان عمودا من الرماد، والذي ارتفع لمسافة كيلومتر واحد على الأقل (0.6 ميل) وغطى 10 قرى بالرماد، بحسب وكالة "فرانس برس".واليوم الأحد، استيقظ سكان بلدة جوبان في إقليم سورسوجون، الذين ما زالوا يعانون من تداعيات ثوران الأسبوع الماضي، على دوي البركان.وقال أنطونيو هبيتان، أحد السكان: "اعتقدت أنها كانت تمطر فقط، ولكن عندما نظرت إلى الخارج كان الرماد في كل مكان. كان نهرنا صافيا في يوم من الأيام ولكنه الآن ملون بالرماد".ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن وكالة رصد الزلازل رفعت مستوى التأهب إلى مستوى واحد على النظام خماسي المستويات، مما يشير إلى "اضطرابات منخفضة المستوى".وقال رئيس الوكالة ريناتو سوليدوم لمحطة راديو "دي زي بي بي" المحلية: "ما زلنا لا نستطيع أن نقول إن الأمر انتهى. لا يزال من الممكن أن يتبع ثوران آخر ولهذا السبب نحتاج إلى توخي الحذر بشأن بركان بولوسان".نشط بركان بولوسان في السنوات الأخيرة، حيث سجل عشرات الانفجارات المماثلة في عامي 2016 و2017. تقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا ولديها أكثر من 20 بركانا نشطا.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/إجلاء-سكان-بلدات-في-شرق-الفلبين-بعد-ثوران-بركان-بولوسان-1063126943.html
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الفلبين, العالم
الرماد البركاني يغطي المدن الفلبينية بعد ثوران قوي
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أطلق بركان في الفلبين عمودا هائلا من الرماد في السماء، اليوم الأحد، مما أدى إلى تغطية منطقة لا تزال تتعافى من ثوران الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن الانفجار من بركان بولوسان استمر 18 دقيقة، مما أضعف الرؤية على الطرق وأجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية.
في 5 يونيو/ حزيران، أطلق جبل بولوسان
عمودا من الرماد، والذي ارتفع لمسافة كيلومتر واحد على الأقل (0.6 ميل) وغطى 10 قرى بالرماد، بحسب وكالة "فرانس برس".
واليوم الأحد، استيقظ سكان بلدة جوبان في إقليم سورسوجون، الذين ما زالوا يعانون من تداعيات ثوران الأسبوع الماضي، على دوي البركان.
وقال أنطونيو هبيتان، أحد السكان: "اعتقدت أنها كانت تمطر فقط، ولكن عندما نظرت إلى الخارج كان الرماد في كل مكان. كان نهرنا صافيا في يوم من الأيام ولكنه الآن ملون بالرماد".
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن وكالة رصد الزلازل رفعت مستوى التأهب إلى مستوى واحد على النظام خماسي المستويات، مما يشير إلى "اضطرابات منخفضة المستوى".
وقال رئيس الوكالة ريناتو سوليدوم لمحطة راديو "دي زي بي بي" المحلية: "ما زلنا لا نستطيع أن نقول إن الأمر انتهى. لا يزال من الممكن أن يتبع ثوران آخر ولهذا السبب نحتاج إلى توخي الحذر بشأن بركان بولوسان".
نشط بركان بولوسان في السنوات الأخيرة، حيث سجل عشرات الانفجارات المماثلة في عامي 2016 و2017. تقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا
ولديها أكثر من 20 بركانا نشطا.