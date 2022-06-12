https://arabic.sputniknews.com/20220612/السعودية-تقدم-10-ملايين-دولار-لمواجهة-التهديدات-المحتملة-من-ناقلة-النفط-صافر-1063466789.html

السعودية تقدم 10 ملايين دولار لمواجهة التهديدات المحتملة من ناقلة النفط "صافر"‏

السعودية تقدم 10 ملايين دولار لمواجهة التهديدات المحتملة من ناقلة النفط "صافر"‏

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، منحها مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في مواجهة ‏تهديدات محتملة من ناقلة النفط "صافر"، الراسية قبالة سواحل... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T08:30+0000

2022-06-12T08:30+0000

2022-06-12T08:30+0000

السعودية

العالم العربي

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وقال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان له إنه اتخذ الخطوة "دعما لجهود المنظمات الأممية لإيجاد الخطة المناسبة لتحييد الخطر المحتمل لهذه الناقلة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وتابع البيان أن "السعودية تهيب بالأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني الشقيق، كما تدعو المجتمع الدولي للمساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة ومنع حدوث كارثة بيئية خطيرة".ولفت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى أن "المملكة دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط "صافر" وتداعيات تسرب النفط منها التي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة لليمن، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية وسيهدد الدول المطلة على البحر الأحمر".وأكد أن "المملكة حذرت في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب النفط من ناقلة "صافر" التي تحتوي على أكثر من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 2015، سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي".ويوم الخامس من مارس/ آذار الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة "صافر" لتجنيب سواحل البحر الاحمر حدوث أي كارثة بيئية جراء تهالك بدن الناقلة التي لم تنفذ لها أعمال صيانة منذ ما يقرب من 7 أعوام.وفي السادس من فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر" إلى ناقلة أخرى.واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015 والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في الناقلة في حزيران/ يونيو قبل العام الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/الأمم-المتحدة-تكشف-تفاصيل-خطتها-لتجنب-كارثة-الناقلة-صافر-1060993140.html

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