https://arabic.sputniknews.com/20220612/السعودي-الأردني-للاستثمار-يوجه-3-مليارات-دولار-للمشاريع-الكبرى-1063498722.html
"السعودي الأردني" للاستثمار يوجه 3 مليارات دولار للمشاريع الكبرى
"السعودي الأردني" للاستثمار يوجه 3 مليارات دولار للمشاريع الكبرى
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، عمر الور، اليوم الأحد، عن توجيه الصندوق 3 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع كبرى في الأردن. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T20:14+0000
2022-06-12T20:14+0000
2022-06-12T20:14+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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ونقلت صحيفة "السوسنة" عن عمر الور، قوله: "لدينا قطاعات واعدة كثير وخلال السنوات القليلة الماضية تم إنشاء عدة صناديق للاستثمار إن كان في مشاريع ريادية على مستوى فردي أو على مستوى صغير أو إن كان هناك شركات متوسطة".ووصف الور الصندوق السعودي الأردني للاستثمار الذي تأسس عام 2017، بأنه "أحد ثمار التعاون بين المملكتين"، مشيرا إلى أنه "تأسس بموجب قانون جديد يتيح المجال للصناديق السيادية العربية والصناديق الاستثمارية الأخرى من أي مكان في العالم بهدف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية الكبرى على نظام نقل الملكية ال bot ".وتابع الور: "تؤول ملكية جميع موجودات أي مشروع يتم الاستثمار فيه بموجب هذا القانون للدولة الأردنية بعد نهاية فترة الاستثمار للأردن".واختتم الور قوله بالتأكيد أن "أي مشروع يتم الاستثمار فيه يجب أن يكون له عائد اقتصادي معقول، كما يجب أن يكون له عائد تنموي واضح طويل الأجل، على مستوى الاقتصاد الكلي للأردن وعلى مستوى المجتمعات التي يتم الاستثمار بها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
"السعودي الأردني" للاستثمار يوجه 3 مليارات دولار للمشاريع الكبرى
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، عمر الور، اليوم الأحد، عن توجيه الصندوق 3 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع كبرى في الأردن.
ونقلت صحيفة "السوسنة"
عن عمر الور، قوله: "لدينا قطاعات واعدة كثير وخلال السنوات القليلة الماضية تم إنشاء عدة صناديق للاستثمار إن كان في مشاريع ريادية على مستوى فردي أو على مستوى صغير أو إن كان هناك شركات متوسطة".
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار: "التزام الشركة حاليا هو الأكبر بتاريخ المملكة على الإطلاق بـ 3 مليارات دولار موجه للاستثمار في المشاريع الكبرى التي ستمكن القطاعات الأخرى إن كانت في قطاعات البنية التحتية أو في القطاعات الاستراتيجية الأخرى".
ووصف الور الصندوق السعودي الأردني للاستثمار الذي تأسس عام 2017، بأنه "أحد ثمار التعاون بين المملكتين"، مشيرا إلى أنه "تأسس بموجب قانون جديد يتيح المجال للصناديق السيادية العربية والصناديق الاستثمارية الأخرى من أي مكان في العالم بهدف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية الكبرى على نظام نقل الملكية ال bot ".
وتابع الور: "تؤول ملكية جميع موجودات أي مشروع يتم الاستثمار فيه بموجب هذا القانون للدولة الأردنية بعد نهاية فترة الاستثمار للأردن".
واختتم الور قوله بالتأكيد أن "أي مشروع يتم الاستثمار فيه يجب أن يكون له عائد اقتصادي معقول، كما يجب أن يكون له عائد تنموي واضح طويل الأجل، على مستوى الاقتصاد الكلي للأردن وعلى مستوى المجتمعات التي يتم الاستثمار بها".