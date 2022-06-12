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https://arabic.sputniknews.com/20220612/السفير-الإيراني-لدى-بيروت-مستعدون-لمساعدة-لبنان-في-استثمار-نفطه-وغازه-1063485834.html
السفير الإيراني لدى بيروت: مستعدون لمساعدة لبنان في استثمار نفطه وغازه
السفير الإيراني لدى بيروت: مستعدون لمساعدة لبنان في استثمار نفطه وغازه
قال السفير الإيراني لدى بيروت محمد جلال فيروزنيا، إن بلاده مستعدة لمساعدة لبنان في استثمار نفطه وغازه. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T14:46+0000
2022-06-12T14:46+0000
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وحسب وكالة أنباء "إسنا"، أضاف السفير الإيراني أن "إيران تقف بكل ما أوتيت من قوة إلى جانب لبنان حكومة وشعبا".وأضاف: "لا بد من الإشارة إلى حق لبنان المشروع والعادل في استثمار ثرواته النفطية والغازية في مياهه".كما أشار إلى أن "إيران تضع كل إمكاناتها العلمية والتقنية والعمرانية المتطورة في خدمة أي مشروع حيوي في ربوع هذا البلد الشقيق".وتأتي هذه التصريحات وسط توتر بين لبنان وإسرائيل، جراء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في ملف الغاز البحري، بعدما أرسلت إسرائيل سفينة لاستخراج الغاز من حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/هل-تقع-مواجهة-عسكرية-بسبب-تنقيب-إسرائيل-عن-الغاز-في-المناطق-المتنازع-عليها-مع-لبنان؟-1063185153.html
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إيران, لبنان, إسرائيل

السفير الإيراني لدى بيروت: مستعدون لمساعدة لبنان في استثمار نفطه وغازه

14:46 GMT 12.06.2022
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AP Photo
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قال السفير الإيراني لدى بيروت محمد جلال فيروزنيا، إن بلاده مستعدة لمساعدة لبنان في استثمار نفطه وغازه.
وحسب وكالة أنباء "إسنا"، أضاف السفير الإيراني أن "إيران تقف بكل ما أوتيت من قوة إلى جانب لبنان حكومة وشعبا".
وأضاف: "لا بد من الإشارة إلى حق لبنان المشروع والعادل في استثمار ثرواته النفطية والغازية في مياهه".
وأكد أن "إيران مستعدة للتعاون مع لبنان في هذا المجال، الذي يشكل بارقة أمل لخروجه من المصاعب الاقتصادية التي يعانيها حاليا".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
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كما أشار إلى أن "إيران تضع كل إمكاناتها العلمية والتقنية والعمرانية المتطورة في خدمة أي مشروع حيوي في ربوع هذا البلد الشقيق".
وتأتي هذه التصريحات وسط توتر بين لبنان وإسرائيل، جراء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في ملف الغاز البحري، بعدما أرسلت إسرائيل سفينة لاستخراج الغاز من حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.
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