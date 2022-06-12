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https://arabic.sputniknews.com/20220612/الصدر-يدعو-إلى-عدم-الزج-بالحشد-الشعبي-في-الصراعات-السياسية-1063471567.html
الصدر يدعو إلى عدم الزج بالحشد الشعبي في الصراعات السياسية
الصدر يدعو إلى عدم الزج بالحشد الشعبي في الصراعات السياسية
طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بعدم الزج باسم الحشد الشعبي في السياسة والتجارة والخلافات. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T09:59+0000
2022-06-12T09:59+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال الصدر في بيان: "أقدم احترامي ومحبتي لأخوتي المجاهدين في الحشد الشعـبي المـجاهد وإلى جرحاه وشهدائه الأبطال الذين ضحّوا من أجل وطنهم يدا بيد مع القوات الأمنية".واستنكر كافة الأفعال المسيئة التي تصدر من بعض المنتمين لهم "وباسمهم وعنوانهم وجهادهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وشدد على ضرورة التزام الجميع في تنظيم الحشد وقياداته بالمركزية وفصلهم عما يسمى بالفصائل وتصفيته من المسيئين "من أجل بقاء سمعة الجهاد والمجاهدين ودمـائهم طاهرة".وشدد على ضرورة عدم زجّ عنوان الحشد بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وما شاكل ذلك.
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أخبار العراق اليوم

الصدر يدعو إلى عدم الزج بالحشد الشعبي في الصراعات السياسية

09:59 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
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طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بعدم الزج باسم الحشد الشعبي في السياسة والتجارة والخلافات.
وقال الصدر في بيان: "أقدم احترامي ومحبتي لأخوتي المجاهدين في الحشد الشعـبي المـجاهد وإلى جرحاه وشهدائه الأبطال الذين ضحّوا من أجل وطنهم يدا بيد مع القوات الأمنية".
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واستنكر كافة الأفعال المسيئة التي تصدر من بعض المنتمين لهم "وباسمهم وعنوانهم وجهادهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وشدد على ضرورة التزام الجميع في تنظيم الحشد وقياداته بالمركزية وفصلهم عما يسمى بالفصائل وتصفيته من المسيئين "من أجل بقاء سمعة الجهاد والمجاهدين ودمـائهم طاهرة".
وشدد على ضرورة عدم زجّ عنوان الحشد بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وما شاكل ذلك.
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