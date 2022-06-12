https://arabic.sputniknews.com/20220612/الصندوق-العربي-يعتزم-تقديم-37-مليون-دولار-للشعب-الفلسطيني-1063488359.html

الصندوق العربي يعتزم تقديم 37 مليون دولار للشعب الفلسطيني

الصندوق العربي يعتزم تقديم 37 مليون دولار للشعب الفلسطيني

يعتزم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تقديم 37 مليون دولار للشعب الفلسطيني. 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T15:40+0000

2022-06-12T15:40+0000

2022-06-12T15:40+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وذكرت صحيفة القدس، مساء اليوم الأحد، أن بدر السعد، رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قد أكد أن الصندوق مستمر في دعمه لصمود الشعب الفلسطيني إلى أن يتم تحرير الأراضي الفلسطينية.وأفاد السعد بأن الصندوق سيقدم هذا العام معونات لعدد من المؤسسات الأهلية والحكومية الفلسطينية بقيمة 37 مليون دولار، معربا عن أمله في إعادة التمويل للمشاريع الكبرى في الأراضي الفلسطينية بمعاونة الصناديق العربية الأخرى.وجاءت تصريحات السعد خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية له، اليوم الأحد، في مكتبه في رام الله، والوفد المرافق له، حيث ناقش أشتية مع بدر السعد الوضع السياسي العام في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، فضلا عن تطرقه إلى الوضع المالي في ظل انحسار الدعم الدولي لفلسطين.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "علاقتنا مع الصندوق العربي علاقة ليست جديدة بل قديمة وكان دائما سخيا بمساعداته لفلسطين، وقد لامست هذه المساعدات مختلف جوانب الحياة في فلسطين في قطاع غزة والقدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، فلا يوجد قرية أو مخيم أو مدينة إلا وكان لها نصيب من هذه المساعدات".وأعرب محمد شتية عن ترحيبه والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالمدير العام للصندوق العربي، ضيفا عزيزا على بلاده، معربا عن شكره للصندوق وعمله على تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220612/اشتية-الجزائر-هي-الدولة-العربية-الوحيدة-التي-قدمت-لنا-100-مليون-دولار-في-ظرف-شهر-واحد-1063472901.html

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