https://arabic.sputniknews.com/20220612/الصين-تستعد-لإنشاء-بنك-جينات-للخزف-القديم-1063466532.html
الصين تستعد لإنشاء "بنك جينات" للخزف القديم
الصين تستعد لإنشاء "بنك جينات" للخزف القديم
تستعد الصين لإنشاء "بنك جينات" للخزف القديم في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين، وذلك استنادا إلى بيانات من نحو 20 مليون قطعة خزفية تم تجميعها على مدار نحو 40 عاما. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T08:19+0000
2022-06-12T08:19+0000
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العالم
الصين
جينات
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وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، نقلا عن ونغ يان جيون، رئيس معهد جينغدهتشن للأفران الإمبراطورية في مدينة جينغدهتشن، قوله: "هناك أكثر من مئة قطعة من المعلومات "الجينية" يمكن تتبعها من خلال جزء فقط من قطعة خزفية قديمة، حيث تقدم، على سبيل المثال لا الحصر، معلومات عن الجسم والتزجيج والطلاء".وأضاف أنه من المتوقع أيضا استعادة طرق تشغيل الأفران وتركيبة المواد الخام للعينات الخزفية القديمة.وأشار ونغ إلى أنهوأضافت الوكالة أن الباحثين يستخدمون محللا فلوريا يعمل بالأشعة السينية وغيرها من المعدات المتطورة الحديثة لعمل عينات "جينية" بالشكلين المادي والرقمي.وسيتم بناء بنك الجينات بشكل مشترك من قبل كل من معهد جينغدهتشن للأفران الإمبراطورية، وجامعة بكين، وجامعة تسينغهوا، ومتحف القصر الإمبراطوري، ومعهد شانغهاي للخزف التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.هذا ومن المقرر أن تكتمل الدفعة الأولى، التي تشمل ما يقرب من 10 آلاف عينة خزفية قديمة، في غضون عام ونصف العام فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20210806/خطوة-علمية-تكشف-تاريخ-وموقع-سك-النقود-المعدنية-في-الصين-1049784857.html
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العالم, الصين, جينات
الصين تستعد لإنشاء "بنك جينات" للخزف القديم
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تستعد الصين لإنشاء "بنك جينات" للخزف القديم في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين، وذلك استنادا إلى بيانات من نحو 20 مليون قطعة خزفية تم تجميعها على مدار نحو 40 عاما.
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، نقلا عن ونغ يان جيون، رئيس معهد جينغدهتشن للأفران الإمبراطورية في مدينة جينغدهتشن، قوله: "هناك أكثر من مئة قطعة من المعلومات "الجينية" يمكن تتبعها من خلال جزء فقط من قطعة خزفية قديمة، حيث تقدم، على سبيل المثال لا الحصر، معلومات عن الجسم والتزجيج والطلاء".
وأضاف أنه من المتوقع أيضا استعادة طرق تشغيل الأفران وتركيبة المواد الخام للعينات الخزفية القديمة.
"بعد الانتهاء من إنشاء بنك الجينات، نرغب في مشاركة البيانات مع المؤسسات الأكاديمية في الداخل والخارج، لتعزيز المشاريع البحثية حول حضارة الخزف العالمية، وبناء منصة دولية لتبادل ثقافة الخزف".
وأضافت الوكالة أن الباحثين يستخدمون محللا فلوريا يعمل بالأشعة السينية وغيرها من المعدات المتطورة الحديثة لعمل عينات "جينية" بالشكلين المادي والرقمي.
وسيتم بناء بنك الجينات بشكل مشترك من قبل كل من معهد جينغدهتشن للأفران الإمبراطورية، وجامعة بكين، وجامعة تسينغهوا، ومتحف القصر الإمبراطوري، ومعهد شانغهاي للخزف التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
هذا ومن المقرر أن تكتمل الدفعة الأولى، التي تشمل ما يقرب من 10 آلاف عينة خزفية قديمة، في غضون عام ونصف العام فقط.