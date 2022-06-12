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العراق... أحكام بسجن مسؤولين سابقين في الهلال الأحمر لإدانتهم بالفساد
العراق... أحكام بسجن مسؤولين سابقين في الهلال الأحمر لإدانتهم بالفساد
أصدرت محكمة عراقية أحكاما بسجن مسؤولين سابقين في جمعية الهلال الأحمر لإدانتهم بإحداث الضرر عمدا بأموال الدولة والاستيلاء عليها. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T07:52+0000
2022-06-12T07:52+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء الإعلان عن الأحكام في بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات بحق كل من الأمين العام السابق للجمعية ونائبه ومسؤول مكاتب ومتابعة الوسط والجنوب في الجمعيّة.وأوضح أن الحكم صدر بسبب تسلمهم مواد إغاثة غذائية ومستلزماتٍ طبية وإدخالها للمخازن دون تشكيل لجان مختصة لفحصها وتقييمها وإثباتها في السجلات بهدف الاستيلاء عليها.كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا آخر بسجن نائب الأمين العام السابق لجمعية الهلال الأحمر 10 سنوات لإدانته مع عدد من المتهمين بشراء منظومات إنترنت لمكاتب الجمعية وفروعها في بغداد بأسعار أغلى من المتداول في الأسوق.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/وزير-خارجية-العراق-إيران-لم-تقدم-أي-دليل-على-وجود-الموساد-الإسرائيلي-في-أربيل-1063458136.html
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أخبار العراق اليوم

العراق... أحكام بسجن مسؤولين سابقين في الهلال الأحمر لإدانتهم بالفساد

07:52 GMT 12.06.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniأحد عناصر الشرطة العراقية يقبل العلم العراقي بعد تحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017
أحد عناصر الشرطة العراقية يقبل العلم العراقي بعد تحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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أصدرت محكمة عراقية أحكاما بسجن مسؤولين سابقين في جمعية الهلال الأحمر لإدانتهم بإحداث الضرر عمدا بأموال الدولة والاستيلاء عليها.
جاء الإعلان عن الأحكام في بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
وزير خارجية العراق: إيران لم تقدم أي دليل على وجود الموساد الإسرائيلي في أربيل
أمس, 21:00 GMT
وقال البيان إن محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات بحق كل من الأمين العام السابق للجمعية ونائبه ومسؤول مكاتب ومتابعة الوسط والجنوب في الجمعيّة.
وأوضح أن الحكم صدر بسبب تسلمهم مواد إغاثة غذائية ومستلزماتٍ طبية وإدخالها للمخازن دون تشكيل لجان مختصة لفحصها وتقييمها وإثباتها في السجلات بهدف الاستيلاء عليها.
كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا آخر بسجن نائب الأمين العام السابق لجمعية الهلال الأحمر 10 سنوات لإدانته مع عدد من المتهمين بشراء منظومات إنترنت لمكاتب الجمعية وفروعها في بغداد بأسعار أغلى من المتداول في الأسوق.
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