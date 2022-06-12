https://arabic.sputniknews.com/20220612/العراق-أحكام-بسجن-مسؤولين-سابقين-في-الهلال-الأحمر-لإدانتهم-بالفساد-1063465792.html

العراق... أحكام بسجن مسؤولين سابقين في الهلال الأحمر لإدانتهم بالفساد

العراق... أحكام بسجن مسؤولين سابقين في الهلال الأحمر لإدانتهم بالفساد

أصدرت محكمة عراقية أحكاما بسجن مسؤولين سابقين في جمعية الهلال الأحمر لإدانتهم بإحداث الضرر عمدا بأموال الدولة والاستيلاء عليها. 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T07:52+0000

2022-06-12T07:52+0000

2022-06-12T07:52+0000

أخبار العراق اليوم

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جاء الإعلان عن الأحكام في بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات بحق كل من الأمين العام السابق للجمعية ونائبه ومسؤول مكاتب ومتابعة الوسط والجنوب في الجمعيّة.وأوضح أن الحكم صدر بسبب تسلمهم مواد إغاثة غذائية ومستلزماتٍ طبية وإدخالها للمخازن دون تشكيل لجان مختصة لفحصها وتقييمها وإثباتها في السجلات بهدف الاستيلاء عليها.كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا آخر بسجن نائب الأمين العام السابق لجمعية الهلال الأحمر 10 سنوات لإدانته مع عدد من المتهمين بشراء منظومات إنترنت لمكاتب الجمعية وفروعها في بغداد بأسعار أغلى من المتداول في الأسوق.

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أخبار العراق اليوم