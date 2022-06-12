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المتحدث باسم الحكومة التونسية: يمكن تفادي إضراب 16 يونيو
المتحدث باسم الحكومة التونسية: يمكن تفادي إضراب 16 يونيو
أعلن المتحدث باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني في تونس، نصر الدين النصيبي، استعداد الحكومة للحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل طالما أن مصلحة البلاد... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T07:37+0000
2022-06-12T07:37+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المسؤول الحكومي خلال مقابلة تلفزيونية، يوم السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.وقال وزير التشغيل والتكوين المهني إن الحكومة منفتحة على الحوار، مؤكدا أنها تُرجح دائما كفة الحوار.اعتبر الناطق باسم الحكومة أنه بالإمكان تفادي إضراب 16 يونيو/ حزيران الذي قرره الاتحاد العام التونسي للشغل.وأوضح النصيبي أن الحكومة والاتحاد متفقون على عدم المساس بالمقدرة الشرائية ومتفقون على أن المواطن التونسي يستحق وضعا أفضل من الوضع الحالي.ووصف برنامج الحكومة بأن له مصداقية كبيرة، معبرا عن استعداد الحكومة لمناقشة كل التفاصيل مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الاتحاد-التونسي-للشغل-يحذر-من-الزج-بالجيش-الوطني-في-أي-صراع-واللعب-بالأمن-القومي-للبلاد-1063426217.html
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أخبار تونس اليوم

المتحدث باسم الحكومة التونسية: يمكن تفادي إضراب 16 يونيو

07:37 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أعلن المتحدث باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني في تونس، نصر الدين النصيبي، استعداد الحكومة للحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل طالما أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المسؤول الحكومي خلال مقابلة تلفزيونية، يوم السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
مظاهرة أمام الاتحاد التونسي للشغل - تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
الاتحاد التونسي للشغل يحذر من الزج بالجيش الوطني في أي صراع واللعب بالأمن القومي للبلاد
أمس, 11:03 GMT
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني إن الحكومة منفتحة على الحوار، مؤكدا أنها تُرجح دائما كفة الحوار.
اعتبر الناطق باسم الحكومة أنه بالإمكان تفادي إضراب 16 يونيو/ حزيران الذي قرره الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضح النصيبي أن الحكومة والاتحاد متفقون على عدم المساس بالمقدرة الشرائية ومتفقون على أن المواطن التونسي يستحق وضعا أفضل من الوضع الحالي.
ووصف برنامج الحكومة بأن له مصداقية كبيرة، معبرا عن استعداد الحكومة لمناقشة كل التفاصيل مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
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