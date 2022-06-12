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النرويج.. محاولات لتفادي إضراب قد يخفض إنتاج البلاد النفطي
النرويج.. محاولات لتفادي إضراب قد يخفض إنتاج البلاد النفطي
تجنبت النرويج، ليل السبت/الأحد، إضرابا من شأنه أن يخفض إنتاج النفط في البلاد. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T00:50+0000
2022-06-12T00:50+0000
أسعار النفط اليوم
أخبار النرويج
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وتدور في النرويج مفاوضات الأجور بين عمال وشركات النفط، وقال ممثلو صناعة النفط بالبلاد اليوم الأحد، إنه تم تمديد المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي منتصف الليل في محاولة لتجنب إضراب قد يخفض إنتاج البلاد من الخام.وأفادت نقابات عمالية إن نحو 845 عاملا من بين نحو 75 آلاف و500 من العاملين بالمنصات البحرية يعتزمون الإضراب، إذا فشلت مفاوضات الأجور السنوية، وفقا لوكالة رويترز.وذكرت الجمعية النرويجية للنفط والغاز التي تتفاوض باسم شركات النفط، إن الإضراب "قد يؤثر" على الإنتاج لكنها امتنعت عن تحديد إلى أي مدى.وأوضح زعماء نقابيون إنه على الرغم من احتمال تضرر إنتاج النفط من أي إضراب فإن العمال سيسعون في البداية لحماية إنتاج الغاز بسبب شح المعروض وارتفاع الأسعار في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/خبراء-الاقتصاد-الأمريكي-يتجه-نحو-السيناريو-الأسوأ-1063449072.html
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أسعار النفط اليوم, أخبار النرويج

النرويج.. محاولات لتفادي إضراب قد يخفض إنتاج البلاد النفطي

00:50 GMT 12.06.2022
© Photo / Pixabay/Nextvoyageمنظر للواجهة البحرية في بيرغن، النرويج
منظر للواجهة البحرية في بيرغن، النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Photo / Pixabay/Nextvoyage
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تجنبت النرويج، ليل السبت/الأحد، إضرابا من شأنه أن يخفض إنتاج النفط في البلاد.
وتدور في النرويج مفاوضات الأجور بين عمال وشركات النفط، وقال ممثلو صناعة النفط بالبلاد اليوم الأحد، إنه تم تمديد المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي منتصف الليل في محاولة لتجنب إضراب قد يخفض إنتاج البلاد من الخام.
وأفادت نقابات عمالية إن نحو 845 عاملا من بين نحو 75 آلاف و500 من العاملين بالمنصات البحرية يعتزمون الإضراب، إذا فشلت مفاوضات الأجور السنوية، وفقا لوكالة رويترز.
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وذكرت الجمعية النرويجية للنفط والغاز التي تتفاوض باسم شركات النفط، إن الإضراب "قد يؤثر" على الإنتاج لكنها امتنعت عن تحديد إلى أي مدى.
وأوضح زعماء نقابيون إنه على الرغم من احتمال تضرر إنتاج النفط من أي إضراب فإن العمال سيسعون في البداية لحماية إنتاج الغاز بسبب شح المعروض وارتفاع الأسعار في أوروبا.
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