https://arabic.sputniknews.com/20220612/باكستان-تحذر-حجاجها-القتل-عقوبة-تهريب-المخدرات-في-السعودية-1063477253.html
باكستان تحذر حجاجها: القتل عقوبة تهريب المخدرات في السعودية
باكستان تحذر حجاجها: القتل عقوبة تهريب المخدرات في السعودية
حذرت السلطات الباكستانية مواطنيها الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام من مخاطر تهريب المخدرات إلى الأراضي المقدسة، لافتة إلى أن القتل عقوبة هذه الجريمة في... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T11:56+0000
2022-06-12T11:56+0000
2022-06-12T11:56+0000
أخبار باكستان
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جاء هذا في تصريحات لمسؤول بوزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقال المسؤول في حثه للحجاج على الالتزام بالقانون أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة: "القانون السعودي صارم للغاية بشأن المخدرات وتم تشجيع المسؤولين على تثقيف الحجاج".وقال: "يجب أن تلتزم بالقانون وأن تتحلى بحسن السلوك أثناء وجودك في الأرض المقدسة حتى لا تمس صورة البلد".كما حذر الحجاج من حمل الحقائب أو الأظرف نيابة عن أشخاص آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/الحج-السعودية-تعلن-شروط-وآلية-تسجيل-الحجاج-من-داخل-المملكة-1063083583.html
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أخبار باكستان
باكستان تحذر حجاجها: القتل عقوبة تهريب المخدرات في السعودية
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حذرت السلطات الباكستانية مواطنيها الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام من مخاطر تهريب المخدرات إلى الأراضي المقدسة، لافتة إلى أن القتل عقوبة هذه الجريمة في المملكة العربية السعودية.
جاء هذا في تصريحات لمسؤول بوزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وقال المسؤول في حثه للحجاج على الالتزام بالقانون أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة
: "القانون السعودي صارم للغاية بشأن المخدرات وتم تشجيع المسؤولين على تثقيف الحجاج".
وأضاف المسؤول الباكستاني: "نحذر الحجاج من التورط في تهريب المخدرات لأننا نعلم جميعا أن هذا يقود لعقوبة القتل".
وقال: "يجب أن تلتزم بالقانون وأن تتحلى بحسن السلوك أثناء وجودك في الأرض المقدسة حتى لا تمس صورة البلد".
كما حذر الحجاج من حمل الحقائب أو الأظرف نيابة عن أشخاص آخرين.