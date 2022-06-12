عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220612/باكستان-تحذر-حجاجها-القتل-عقوبة-تهريب-المخدرات-في-السعودية-1063477253.html
باكستان تحذر حجاجها: القتل عقوبة تهريب المخدرات في السعودية
باكستان تحذر حجاجها: القتل عقوبة تهريب المخدرات في السعودية
حذرت السلطات الباكستانية مواطنيها الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام من مخاطر تهريب المخدرات إلى الأراضي المقدسة، لافتة إلى أن القتل عقوبة هذه الجريمة في... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T11:56+0000
2022-06-12T11:56+0000
أخبار باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049605463_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bb7d50812c44ae5353c06d8b7b0b385a.jpg
جاء هذا في تصريحات لمسؤول بوزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقال المسؤول في حثه للحجاج على الالتزام بالقانون أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة: "القانون السعودي صارم للغاية بشأن المخدرات وتم تشجيع المسؤولين على تثقيف الحجاج".وقال: "يجب أن تلتزم بالقانون وأن تتحلى بحسن السلوك أثناء وجودك في الأرض المقدسة حتى لا تمس صورة البلد".كما حذر الحجاج من حمل الحقائب أو الأظرف نيابة عن أشخاص آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/الحج-السعودية-تعلن-شروط-وآلية-تسجيل-الحجاج-من-داخل-المملكة-1063083583.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049605463_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_07c93e901e1a302d878386945f9a11d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار باكستان

باكستان تحذر حجاجها: القتل عقوبة تهريب المخدرات في السعودية

11:56 GMT 12.06.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Mediaالتحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
تابعنا عبرTelegram
حذرت السلطات الباكستانية مواطنيها الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام من مخاطر تهريب المخدرات إلى الأراضي المقدسة، لافتة إلى أن القتل عقوبة هذه الجريمة في المملكة العربية السعودية.
جاء هذا في تصريحات لمسؤول بوزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
الحج السعودية تعلن شروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة
4 يونيو, 15:06 GMT
وقال المسؤول في حثه للحجاج على الالتزام بالقانون أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة: "القانون السعودي صارم للغاية بشأن المخدرات وتم تشجيع المسؤولين على تثقيف الحجاج".
وأضاف المسؤول الباكستاني: "نحذر الحجاج من التورط في تهريب المخدرات لأننا نعلم جميعا أن هذا يقود لعقوبة القتل".
وقال: "يجب أن تلتزم بالقانون وأن تتحلى بحسن السلوك أثناء وجودك في الأرض المقدسة حتى لا تمس صورة البلد".
كما حذر الحجاج من حمل الحقائب أو الأظرف نيابة عن أشخاص آخرين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала