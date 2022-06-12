https://arabic.sputniknews.com/20220612/بايدن-لم-أتخذ-قراري-بعد-بشأن-زيارة-السعودية-وأي-لقاء-سيتجاوز-قضايا-الطاقة-1063489610.html

بايدن: لم أتخذ قراري بعد بشأن زيارة السعودية وأي لقاء "سيتجاوز قضايا الطاقة"

بايدن: لم أتخذ قراري بعد بشأن زيارة السعودية وأي لقاء "سيتجاوز قضايا الطاقة"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لم يتخذ بعد" قرارا بشأن زيارة المملكة العربية السعودية، ولكن إذا ذهب فسيكون للمشاركة في اجتماعات "تتجاوز موضوعات الطاقة". 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T15:55+0000

2022-06-12T15:55+0000

2022-06-12T15:55+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار السعودية اليوم

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد محمد بن سلمان

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وفي حين لم يحدد بايدن شكل وصفة الزيارة، كانت السعودية تخطط لعقد قمة لمجلس التعاون الخليجي، المجموعة الإقليمية التي تضم أيضا البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.ستعكس زيارة بايدن للسعودية تحولا في الأولويات الدبلوماسية من قبل الرئيس الأمريكي، وجهودا لإصلاح العلاقات مع دولة تعهد ذات مرة بجعلها "منبوذة" بسبب "الانتهاكات" المزعومة لحقوق الإنسان.وقال بايدن للصحفيين، في وقت مبكر من صباح السبت، في نهاية رحلة إلى كاليفورنيا، إن أي رحلة إلى السعودية ستكون "لاجتماع أكبر" بشأن الأمن الإقليمي، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم - المتمثل في أسعار البنزين القياسية في أمريكا - يضغطان على الرئيس لتغيير مساره وتعزيز إمدادات الطاقة. السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم السبت، أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن الرحلة إلى السعودية، يوم الاثنين، وقالت إن جدول الأعمال يتضمن لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفة أنه من المقرر أيضا التوقف في إسرائيل.سعى بايدن إلى "إعادة تقويم" العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية في وقت مبكر من فترة رئاسته، من خلال التعامل مع الملك سلمان مباشرة وليس ولي عهده، الذي غالبا ما تحدث مباشرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/كيف-أخضعت-الظروف-بايدن-أمام-السعودية-رغم-محاولته-نبذها-وماذا-تريد-الرياض-منه-1063347538.html

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان