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https://arabic.sputniknews.com/20220612/بايدن-ما-يفعله-مجلس-الشيوخ-للحد-من-حيازة-الأسلحة-خطوة-مهمة-1063494245.html
بايدن: ما يفعله مجلس الشيوخ للحد من حيازة الأسلحة "خطوة مهمة"
بايدن: ما يفعله مجلس الشيوخ للحد من حيازة الأسلحة "خطوة مهمة"
علّق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، على الاتفاق المبدئي في مجلس الشيوخ بشأن حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T16:59+0000
2022-06-12T16:59+0000
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وقال بايدن إنه يعتبر ما يحدث من أعضاء مجلس الشيوخ من اتفاق مبدئي حول حيازة الأسلحة بالخطوات المهمة.وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ عن اتفاق حول تشريع جديد للأسلحة، بحيث تتم مكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية. ويعمل الأعضاء على زيادة طرق التحقق من خلفية مشتري الأسلحة.وشهد الشهر الماضي حادثي إطلاق نار مروعين، أحدهما في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين، والآخر في سوبر ماركت في نيويورك خلف 10 قتلى من السود.وأسهمت هذه الحوادث في إطلاق الدعوة للاحتجاجات التي تم التخطيط لتنظيمها في مئات المواقع.
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بايدن: ما يفعله مجلس الشيوخ للحد من حيازة الأسلحة "خطوة مهمة"

16:59 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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علّق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، على الاتفاق المبدئي في مجلس الشيوخ بشأن حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بايدن إنه يعتبر ما يحدث من أعضاء مجلس الشيوخ من اتفاق مبدئي حول حيازة الأسلحة بالخطوات المهمة.
وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ عن اتفاق حول تشريع جديد للأسلحة، بحيث تتم مكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية.
ويعمل الأعضاء على زيادة طرق التحقق من خلفية مشتري الأسلحة.
وشهد الشهر الماضي حادثي إطلاق نار مروعين، أحدهما في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين، والآخر في سوبر ماركت في نيويورك خلف 10 قتلى من السود.
وأسهمت هذه الحوادث في إطلاق الدعوة للاحتجاجات التي تم التخطيط لتنظيمها في مئات المواقع.
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