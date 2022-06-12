https://arabic.sputniknews.com/20220612/بايدن-ما-يفعله-مجلس-الشيوخ-للحد-من-حيازة-الأسلحة-خطوة-مهمة-1063494245.html
بايدن: ما يفعله مجلس الشيوخ للحد من حيازة الأسلحة "خطوة مهمة"
بايدن: ما يفعله مجلس الشيوخ للحد من حيازة الأسلحة "خطوة مهمة"
علّق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، على الاتفاق المبدئي في مجلس الشيوخ بشأن حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T16:59+0000
2022-06-12T16:59+0000
2022-06-12T16:59+0000
الناتو
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وقال بايدن إنه يعتبر ما يحدث من أعضاء مجلس الشيوخ من اتفاق مبدئي حول حيازة الأسلحة بالخطوات المهمة.وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ عن اتفاق حول تشريع جديد للأسلحة، بحيث تتم مكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية. ويعمل الأعضاء على زيادة طرق التحقق من خلفية مشتري الأسلحة.وشهد الشهر الماضي حادثي إطلاق نار مروعين، أحدهما في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين، والآخر في سوبر ماركت في نيويورك خلف 10 قتلى من السود.وأسهمت هذه الحوادث في إطلاق الدعوة للاحتجاجات التي تم التخطيط لتنظيمها في مئات المواقع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
بايدن: ما يفعله مجلس الشيوخ للحد من حيازة الأسلحة "خطوة مهمة"
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علّق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، على الاتفاق المبدئي في مجلس الشيوخ بشأن حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بايدن إنه يعتبر ما يحدث من أعضاء مجلس الشيوخ من اتفاق مبدئي حول حيازة الأسلحة بالخطوات المهمة.
وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ عن اتفاق حول تشريع جديد للأسلحة، بحيث تتم مكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية.
ويعمل الأعضاء على زيادة طرق التحقق من خلفية مشتري الأسلحة.
وشهد الشهر الماضي حادثي إطلاق نار
مروعين، أحدهما في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين، والآخر في سوبر ماركت في نيويورك خلف 10 قتلى من السود.
وأسهمت هذه الحوادث في إطلاق الدعوة للاحتجاجات التي تم التخطيط لتنظيمها في مئات المواقع.