https://arabic.sputniknews.com/20220612/بايدن-يصف-مساعدة-أوكرانيا-بأنها-سبب-في-ارتفاع-أسعار-البنزين-داخل-الولايات-المتحدة-1063462448.html
بايدن يصف مساعدة أوكرانيا بأنها سبب في ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة
بايدن يصف مساعدة أوكرانيا بأنها سبب في ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ارتفاع أسعار البنزين والتضخم أصبحا في الولايات المتحدة "نتاجا ثانويا" متوقعا من مساعدة أمريكا لأوكرانيا. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T06:07+0000
2022-06-12T06:07+0000
2022-06-12T06:10+0000
اقتصاد
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وأضاف الرئيس الأمريكي في حفل استقبال للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، قائلا:وبحسب الرئيس الأمريكي فإن إدارته تحاول خفض سعر البنزين في البلاد.وأضاف أن المحصلة النهائية هي "أننا سوف نتعايش مع هذا التضخم لبعض الوقت"، مشيرا إلى أنه "سينخفض تدريجيا لكننا سنتعايش معه لفترة"، وباعتقاده، فإن للولايات المتحدة آفاق جديدة نحو المستقبل.هذا ووصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي آخر، متجاوزة المعدل الوطني البالغ خمسة دولارات للغالون (3.785 لترا) لأول مرة في التاريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/أمريكا-دفعت-لروسيا-بالروبل-مقابل-رحلة-الى-محطة-الفضاء-الدولية-1063422070.html
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اقتصاد
بايدن يصف مساعدة أوكرانيا بأنها سبب في ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة
06:07 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 06:10 GMT 12.06.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ارتفاع أسعار البنزين والتضخم أصبحا في الولايات المتحدة "نتاجا ثانويا" متوقعا من مساعدة أمريكا لأوكرانيا.
وأضاف الرئيس الأمريكي في حفل استقبال
للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، قائلا:
ما هي الفكرة التي أريد أن أنقلها: إنها مترابطة. وقلت في وقت من الأوقات، عندما قررنا أننا سنساعد أوكرانيا، ما أردت أن أنقله، أن ذلك سيكلفنا، وسيكلف الناتو، وسيكلف الدول الأوروبية ونحن. لأنكم تعرفون ما سيحدث، أسعار البنزين، وأسعار النفط يجب أن ترتفع، وأسعار المواد الغذائية يجب أن ترتفع.
وبحسب الرئيس الأمريكي فإن إدارته تحاول خفض سعر البنزين في البلاد.
وأضاف أن المحصلة النهائية هي "أننا سوف نتعايش مع هذا التضخم لبعض الوقت"، مشيرا إلى أنه "سينخفض تدريجيا لكننا سنتعايش معه لفترة"، وباعتقاده، فإن للولايات المتحدة آفاق جديدة نحو المستقبل.
وقال بايدن: "كثير من الناس قلقون بشأن التضخم وأسعار المواد الغذائية وقضايا أخرى، لكن الحقيقة هي أن لدينا أسرع نمو اقتصاد في العالم".
هذا ووصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي آخر، متجاوزة المعدل الوطني البالغ خمسة دولارات للغالون (3.785 لترا) لأول مرة في التاريخ.