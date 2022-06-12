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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/بوتين-مهنئا-الشعب-الروسي-بمناسبة-يوم-روسيا-من-المهم-الآن-أن-نكون-متحدين-1063471467.html
بوتين مهنئا الشعب الروسي بمناسبة "يوم روسيا": من المهم الآن أن نكون متحدين
بوتين مهنئا الشعب الروسي بمناسبة "يوم روسيا": من المهم الآن أن نكون متحدين
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المواطنين بمناسبة "يوم روسيا"، مؤكدا أنه من المهم الآن أن يتحد الروس. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T09:49+0000
2022-06-12T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
يوم روسيا
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وقال بوتين خلال حفل تسليم جوائز الدولة، اليوم الأحد: "أهنئكم وجميع مواطني الدولة بمناسبة يوم روسيا - في عطلة عامة مكرسة لبلدنا الأصلي، مليئة بالفخر بتاريخها، والإيمان بمستقبلها. واليوم، نفهم بشكل خاص مدى أهمية ذلك بالنسبة إلى الوطن، لمجتمعنا، من أجل توحيد الشعب".وقال: "هذه الوحدة وهذا الإخلاص للوطن الأم، والمسؤولية عنها ورثها أسلافنا. نحن نعلم القوة العظيمة التي تتمتع بها هذه التقاليد والقيم الأخلاقية والأسس الروحية، التي تعود إلى قرون. لقد نشأت ونمت أقوى ألف عام طوال من تاريخ روسيا. واليوم توحد شعبنا المتعدد الجنسيات، الذي كانت مشاعره الوطنية الصادقة والعميقة في جميع الأوقات ولا تزال مقدسة".
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روسيا, فلاديمير بوتين, يوم روسيا

بوتين مهنئا الشعب الروسي بمناسبة "يوم روسيا": من المهم الآن أن نكون متحدين

09:49 GMT 12.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المواطنين بمناسبة "يوم روسيا"، مؤكدا أنه من المهم الآن أن يتحد الروس.
وقال بوتين خلال حفل تسليم جوائز الدولة، اليوم الأحد: "أهنئكم وجميع مواطني الدولة بمناسبة يوم روسيا - في عطلة عامة مكرسة لبلدنا الأصلي، مليئة بالفخر بتاريخها، والإيمان بمستقبلها. واليوم، نفهم بشكل خاص مدى أهمية ذلك بالنسبة إلى الوطن، لمجتمعنا، من أجل توحيد الشعب".
وأشار الرئيس الروسي إلى قيمة وقوة التقاليد والأسس الروحية، التي تعود إلى قرون والتي كانت تزداد قوة عبر تاريخ روسيا وتركها الأسلاف في وصية.
وقال: "هذه الوحدة وهذا الإخلاص للوطن الأم، والمسؤولية عنها ورثها أسلافنا. نحن نعلم القوة العظيمة التي تتمتع بها هذه التقاليد والقيم الأخلاقية والأسس الروحية، التي تعود إلى قرون. لقد نشأت ونمت أقوى ألف عام طوال من تاريخ روسيا. واليوم توحد شعبنا المتعدد الجنسيات، الذي كانت مشاعره الوطنية الصادقة والعميقة في جميع الأوقات ولا تزال مقدسة".
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