https://arabic.sputniknews.com/20220612/بيروت-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-سوريا-عمل-إرهابي-1063490476.html
بيروت: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عمل إرهابي
بيروت: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عمل إرهابي
أدان لبنان، اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على بعض النقاط جنوبي دمشق مؤخراً ووصفته "بالعمل الإرهابي". 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T16:03+0000
2022-06-12T16:03+0000
2022-06-12T16:03+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها، "وقوفها الدائم إلى جانب سوريا في تصديها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي ترى فيها تأكيدا على عدوانية إسرائيل وسياساتها التدخلية في شؤون دول المنطقة".ورأت وزارة الخارجية والمغتربين في الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه، "عملا أرهابياً استهدف مرفقا مدنيا حيويا يلعب دورا هاما في التخفيف من الأزمة التي يعيشها السوريون".وصباح الجمعة الماضية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية جوية معادية أطلقت من ناحية الجولان المحتل مستهدفة نقاطا جنوب العاصمة دمشق دون وقوع ضحايا وأسقطت معظمها.وكشفت وزارة النقل السورية الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه لاستهداف إسرائيلي مشيرة أنه "تسبب باستهداف البنية التحتية للمطار وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية".وأضافت الوزارة أن "العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا مبنى الصالة الثانية للمطار وعرضها لأضرار مادية، لذلك تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
بيروت: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عمل إرهابي
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أدان لبنان، اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على بعض النقاط جنوبي دمشق مؤخراً ووصفته "بالعمل الإرهابي".
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها، "وقوفها الدائم إلى جانب سوريا في تصديها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي ترى فيها تأكيدا على عدوانية إسرائيل وسياساتها التدخلية في شؤون دول المنطقة".
ورأت وزارة الخارجية والمغتربين في الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه، "عملا أرهابياً استهدف مرفقا مدنيا حيويا يلعب دورا هاما في التخفيف من الأزمة التي يعيشها السوريون".
وصباح الجمعة الماضية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية جوية معادية أطلقت من ناحية الجولان المحتل مستهدفة نقاطا جنوب العاصمة دمشق دون وقوع ضحايا وأسقطت معظمها.
وكشفت وزارة النقل السورية الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه لاستهداف إسرائيلي مشيرة أنه "تسبب باستهداف البنية التحتية للمطار وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية".
وأضافت الوزارة أن "العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا مبنى الصالة الثانية للمطار وعرضها لأضرار مادية، لذلك تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر".