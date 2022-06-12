تقرير: خطأ بوش حول أوكرانيا يفضح نفاق الولايات المتحدة الأمريكية
12:19 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 12.06.2022)
© AFP 2022 / CLIFF HAWKINSالرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، 7 مايو 2021
© AFP 2022 / CLIFF HAWKINS
أشار تقرير صحفي أمريكي إلى أن زلة اللسان التي وقع فيها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال خطاب، فاستبدل فيه أوكرانيا بالعراق أصبحت بمثابة تذكرة قاتمة لنفاق السياسة الخارجية لواشنطن.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن هذا الخطأ يكشف مأساة الغباء ويسلط الضوء على تدهور الولايات المتحدة.
ويشير المقال إلى أنه "لا راحة في الشيخوخة" عام 2022، ليس فقط لبوش، ولكن لأمريكا كلها، حيث تتقادم الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطأ الرئيس السابق الفادح، الذي انتشر على شبكة الإنترنت، هو تذكير بعدد الأشخاص الذين فضلوا نسيان الفشل الذريع في العراق، ومع ذلك فقد استند الغزو إلى خلفية زائفة كاذبة وافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون.
وأضاف المقال أن ما جمعهم هو الغطرسة والسذاجة الأمريكية النموذجية، وعدم الرغبة في الاعتراف بالسياسة الحقيقية وراء التدخلات الأمريكية في الشرق الأوسط الغني بالنفط، والرغبة في التحدث ببراعة عن الحرية والديمقراطية.
Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.— Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022
He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE
يذكر أن جورج دبليوم بوش البالغ من العمر 75 عاما تعرض لموقف محرج خلال خطاب ألقاه في حفل معهد بوش، وحاول الرئيس الأمريكي السابق انتقاد فلاديمير بوتين والعملية الروسية الخاصة، لكنه أخطأ بين أوكرانيا والعراق.