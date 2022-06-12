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https://arabic.sputniknews.com/20220612/تقرير-خطأ-بوش-حول-أوكرانيا-يفضح-نفاق-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1063478608.html
تقرير: خطأ بوش حول أوكرانيا يفضح نفاق الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير: خطأ بوش حول أوكرانيا يفضح نفاق الولايات المتحدة الأمريكية
أشار تقرير صحفي أمريكي إلى أن زلة اللسان التي وقع فيها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال خطاب، فاستبدل فيه أوكرانيا بالعراق أصبحت بمثابة تذكرة قاتمة... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T12:19+0000
2022-06-12T12:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن هذا الخطأ يكشف مأساة الغباء ويسلط الضوء على تدهور الولايات المتحدة.وأضاف المقال أن ما جمعهم هو الغطرسة والسذاجة الأمريكية النموذجية، وعدم الرغبة في الاعتراف بالسياسة الحقيقية وراء التدخلات الأمريكية في الشرق الأوسط الغني بالنفط، والرغبة في التحدث ببراعة عن الحرية والديمقراطية.يذكر أن جورج دبليوم بوش البالغ من العمر 75 عاما تعرض لموقف محرج خلال خطاب ألقاه في حفل معهد بوش، وحاول الرئيس الأمريكي السابق انتقاد فلاديمير بوتين والعملية الروسية الخاصة، لكنه أخطأ بين أوكرانيا والعراق.
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الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير: خطأ بوش حول أوكرانيا يفضح نفاق الولايات المتحدة الأمريكية

12:19 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 12.06.2022)
© AFP 2022 / CLIFF HAWKINSالرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، 7 مايو 2021
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، 7 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / CLIFF HAWKINS
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أشار تقرير صحفي أمريكي إلى أن زلة اللسان التي وقع فيها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال خطاب، فاستبدل فيه أوكرانيا بالعراق أصبحت بمثابة تذكرة قاتمة لنفاق السياسة الخارجية لواشنطن.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن هذا الخطأ يكشف مأساة الغباء ويسلط الضوء على تدهور الولايات المتحدة.

ويشير المقال إلى أنه "لا راحة في الشيخوخة" عام 2022، ليس فقط لبوش، ولكن لأمريكا كلها، حيث تتقادم الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطأ الرئيس السابق الفادح، الذي انتشر على شبكة الإنترنت، هو تذكير بعدد الأشخاص الذين فضلوا نسيان الفشل الذريع في العراق، ومع ذلك فقد استند الغزو إلى خلفية زائفة كاذبة وافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون.

وأضاف المقال أن ما جمعهم هو الغطرسة والسذاجة الأمريكية النموذجية، وعدم الرغبة في الاعتراف بالسياسة الحقيقية وراء التدخلات الأمريكية في الشرق الأوسط الغني بالنفط، والرغبة في التحدث ببراعة عن الحرية والديمقراطية.
يذكر أن جورج دبليوم بوش البالغ من العمر 75 عاما تعرض لموقف محرج خلال خطاب ألقاه في حفل معهد بوش، وحاول الرئيس الأمريكي السابق انتقاد فلاديمير بوتين والعملية الروسية الخاصة، لكنه أخطأ بين أوكرانيا والعراق.
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