https://arabic.sputniknews.com/20220612/خبيرعسكري-أردوغان-يسعى-لإيجاد-حاجز-بشري-مؤيد-له--1063476010.html
خبيرعسكري: "أردوغان يسعى لإيجاد حاجز بشري مؤيد له"
خبيرعسكري: "أردوغان يسعى لإيجاد حاجز بشري مؤيد له"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ العملية التركية في شمالي سورية تنتظر ساعة الصفر؛ طائرة... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T11:30+0000
2022-06-12T11:30+0000
2022-06-12T11:30+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبيرعسكري :"أردوغان يسعى لإيجاد حاجز بشري مؤيد له "
خبيرعسكري :"أردوغان يسعى لإيجاد حاجز بشري مؤيد له "
ذكرت صحيفة تركية أن القوات المسلحة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة أكملت الإجراءات التحضيرية وتنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في الشمال السوري، وأشارت إلى أن قوات الجيش التركي أخذت مواقعها بانتظار ساعة الانطلاق.وكانت صحف كثيرة قد ذكرت: أنه من المتوقع بدء العملية هذا الأسبوع، بينما ازداد النشاط في المنطقة، وأن وحدات عسكرية تركية منتشرة على الخطوط الأمامية في ريف تل رفعت ومنبج، في انتظار أنباء عن بدء العملية المزعومة.عن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري العميد الدكتور محمود عبد السلام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:خبير: " إقليم كردستان أذكى من أن يَفتحَ مكاتب للموساد لديه"تعرض إقليم كردستان وتحديدًا مدينة أربيل لهجوم بطائرة مسيَّرة مفخخة وصواريخ استهدفت القنصلية الأمريكية. يأتي الهجوم بعد أسبوعين من اغتيال قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني بالعاصمة طهران وأكدت فيه الأخيرة أن تل أبيب تقف وراء هذا الاغتيال، فيما شددت على أنها سترد وبشكل جاد على ذلك. وكان الإعلام الإيراني رجَّح مقتل قائد فريق الاغتيالات بالموساد إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف عدة مركبات في الطريق السريع الرئيس بمدينة أربيل بالعراق.عن هذا الاستهداف قال الخبير بالشأن العراقي، علي البيدر لشؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي
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محمد جمعة
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبيرعسكري: "أردوغان يسعى لإيجاد حاجز بشري مؤيد له"
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ العملية التركية في شمالي سورية تنتظر ساعة الصفر؛ طائرة مسيَّرة مفخخة وصواريخ تستهدف أربيل بالعراق؛ تل أبيب تتهم طهران بتهريب أسلحة بواسطة حقائب اليد؛ صور فضائية ترصد اقتراب إطلاق حاملة طائرات صينية.
ذكرت صحيفة تركية أن القوات المسلحة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة أكملت الإجراءات التحضيرية وتنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في الشمال السوري، وأشارت إلى أن قوات الجيش التركي أخذت مواقعها بانتظار ساعة الانطلاق.
وكانت صحف كثيرة قد ذكرت: أنه من المتوقع بدء العملية هذا الأسبوع، بينما ازداد النشاط في المنطقة، وأن وحدات عسكرية تركية منتشرة على الخطوط الأمامية في ريف تل رفعت ومنبج، في انتظار أنباء عن بدء العملية المزعومة.
عن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري العميد الدكتور محمود عبد السلام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:
" إن أردوغان لن يكفَّ عن محاولة استجداء العالم لتأييده في إنشاء هذه المنطقة المزعومة بأنها آمنة بعمق 30 كيلومتر، وأنه يعتقد بأن هذه المنطقة ستكون بمثابة عمقاً استراتيجياً يمنع الأكراد السوريين من القيام بشن أي هجمات وهو يريد أن يكوِّن هناك حاجزًا بشريًا من الذين يوالون نظامه".
خبير: " إقليم كردستان أذكى من أن يَفتحَ مكاتب للموساد لديه"
تعرض إقليم كردستان وتحديدًا مدينة أربيل لهجوم بطائرة مسيَّرة مفخخة وصواريخ استهدفت القنصلية الأمريكية. يأتي الهجوم بعد أسبوعين من اغتيال قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني بالعاصمة طهران وأكدت فيه الأخيرة أن تل أبيب تقف وراء هذا الاغتيال، فيما شددت على أنها سترد وبشكل جاد على ذلك. وكان الإعلام الإيراني رجَّح مقتل قائد فريق الاغتيالات بالموساد إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف عدة مركبات في الطريق السريع الرئيس بمدينة أربيل بالعراق.
عن هذا الاستهداف قال الخبير بالشأن العراقي، علي البيدر لشؤون عسكرية:
"إن إقحام أربيل في الصراع بين إسرائيل وإيران يعتبر معادلة غير منصفة ولا ينبغي هذا الصمت الحكومي أمام تكرار استهداف أربيل والتي تعتبر بمثابة الضوء المشرق لهذا البلد، وإن إقليم كردستان أذكى بكثير من أن يفتح مكاتب للموساد الإسرائيلي لديه فهو يحترم جميع الأطراف الأقليمية والمحلية، وإن المشهد الأمني العراقي بات معقدًا وبشكل كبير أمام الخلافات السياسية من جهة، ومظاهر انتشار السلاح في البلاد والهجمات من الدول الأقليمة المجاورة من جهة أخرى"