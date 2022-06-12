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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/خبير-السيطرة-على-سيفيرودونيتسك-سيجبر-آلاف-الجنود-الأوكرانيين-على-الاستسلام--1063480759.html
خبير: السيطرة على سيفيرودونيتسك سيجبر آلاف الجنود الأوكرانيين على الاستسلام
خبير: السيطرة على سيفيرودونيتسك سيجبر آلاف الجنود الأوكرانيين على الاستسلام
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عمر معربوني، إن مدينة سيفيرودونيتسك باتت تقريبا تحت السيطرة العسكرية الروسية باستثناء منطقة آزوت التي يتحصن بها... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T12:59+0000
2022-06-12T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف معربوني في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه على صعيد العتاد البشري، فإن السيطرة على سيفيرودونيتسك سيمكن القوات الروسية من تحييد من 25 إلى 30 ألف جندي أوكراني أو أسرهم أو حتى انسحابهم.وأشار إلى أننا بإزاء سيناريو مشابه تماما لسيناريو ماريوبول في التوقيت والمدة والنتيجة.وتابع الخبير العسكري أن سيفيرودونيتسك مدينة مهمة استراتيجيا.وأوضح أن أهميتها تأتي لأن القوات الأوكرانية أجرت فيها تحصينات كبيرة جدا، والسيطرة عليها سيؤدي إلى التحرك باتجاه مدينة تيتشانك وبالتالي تحرير إقليم دونباس بالكامل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/ضاحي-خلفان-7-آلاف-عقوبة-ضد-روسيا-وكأنك-يا-بوتين-ما-دريت-1063470802.html
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خبير: السيطرة على سيفيرودونيتسك سيجبر آلاف الجنود الأوكرانيين على الاستسلام

12:59 GMT 12.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عمر معربوني، إن مدينة سيفيرودونيتسك باتت تقريبا تحت السيطرة العسكرية الروسية باستثناء منطقة آزوت التي يتحصن بها المدنيون.
وأضاف معربوني في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه على صعيد العتاد البشري، فإن السيطرة على سيفيرودونيتسك سيمكن القوات الروسية من تحييد من 25 إلى 30 ألف جندي أوكراني أو أسرهم أو حتى انسحابهم.
وأشار إلى أننا بإزاء سيناريو مشابه تماما لسيناريو ماريوبول في التوقيت والمدة والنتيجة.
وتابع الخبير العسكري أن سيفيرودونيتسك مدينة مهمة استراتيجيا.
وأوضح أن أهميتها تأتي لأن القوات الأوكرانية أجرت فيها تحصينات كبيرة جدا، والسيطرة عليها سيؤدي إلى التحرك باتجاه مدينة تيتشانك وبالتالي تحرير إقليم دونباس بالكامل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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09:37 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:50 GMT
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