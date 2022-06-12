https://arabic.sputniknews.com/20220612/خبير-السيطرة-على-سيفيرودونيتسك-سيجبر-آلاف-الجنود-الأوكرانيين-على-الاستسلام--1063480759.html

خبير: السيطرة على سيفيرودونيتسك سيجبر آلاف الجنود الأوكرانيين على الاستسلام

خبير: السيطرة على سيفيرودونيتسك سيجبر آلاف الجنود الأوكرانيين على الاستسلام

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عمر معربوني، إن مدينة سيفيرودونيتسك باتت تقريبا تحت السيطرة العسكرية الروسية باستثناء منطقة آزوت التي يتحصن بها... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T12:59+0000

2022-06-12T12:59+0000

2022-06-12T12:59+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وأضاف معربوني في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه على صعيد العتاد البشري، فإن السيطرة على سيفيرودونيتسك سيمكن القوات الروسية من تحييد من 25 إلى 30 ألف جندي أوكراني أو أسرهم أو حتى انسحابهم.وأشار إلى أننا بإزاء سيناريو مشابه تماما لسيناريو ماريوبول في التوقيت والمدة والنتيجة.وتابع الخبير العسكري أن سيفيرودونيتسك مدينة مهمة استراتيجيا.وأوضح أن أهميتها تأتي لأن القوات الأوكرانية أجرت فيها تحصينات كبيرة جدا، والسيطرة عليها سيؤدي إلى التحرك باتجاه مدينة تيتشانك وبالتالي تحرير إقليم دونباس بالكامل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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