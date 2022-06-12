https://arabic.sputniknews.com/20220612/دبلوماسي-يعلن-عن-تطور-بشأن-مصنع-آزوت-في-سيفيرودونتسكبكين-تحذر-من-أي-محاولة-لفصل-تايوان-عن-الصين-1063483849.html

دبلوماسي يعلن عن تطور بشأن مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك...بكين تحذر من أي محاولة لفصل تايوان عن الصين

دبلوماسي يعلن عن تطور بشأن مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك...بكين تحذر من أي محاولة لفصل تايوان عن الصين

قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن المدنيين بدأوا مغادرة أراضي مصنع "آزوت" المحاصر من قبل القوات الروسية والقوات الرديفة لها في... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T13:53+0000

2022-06-12T13:53+0000

2022-06-12T13:53+0000

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عالم سبوتنيك

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12-6 Sputnik World بكين تحذر من أي محاولة لفصل تايوان عن الصين

وذكر أن "هناك الآن نحو 300-400 مسلح أوكراني محتجزون في آزوت"، مشيرا إلى أنهم يتركزون بالقرب من أول نقطة تفتيش في مصنع الكيماويات.لكنه، أكد أن "مثل هذه المطالب غير مقبولة ولن تكون كذلك".إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن "قوات الفضاء الروسية دمرت نقطة انتشار لمرتزقة أجانب بصواريخ عالية الدقة في منطقة خاركوف".في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عمر معربوني، إن مدينة سيفيرودنيتسك باتت تقريبًا تحت السيطرة العسكرية الروسية باستثناء منطقة آزوت التي يتحصن فيها المدنيون.وأشار إلى "أننا إزاء سيناريو مشابه تماما لسيناريو ماريوبول في التوقيت والمدة والنتيجة".بكين تؤكد أنها ستقاتل بأي ثمن ضد أي محاولة لفصل تايوان عن الصينقال وزير الدفاع الصيني، وي فينغ، إن العلاقات مع واشنطن لا يمكن أن تتحسن ما لم يتوقف الجانب الأمريكي عن تشويه سمعة الصين واحتوائها، والتدخل في الشؤون الداخلية لبكين.وشدد وي فينغ على أن بكين ستقاتل بأي ثمن وستقاتل حتى النهاية، مؤكدا أنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وقدرة القوات المسلحة الصينية على حماية وحدة أراضيها".وأشار إلى أن واشنطن تتناقض في مواقفها بشأن هذا الملف، فمرة تتحدث عن احترامها للسيادة الصينية على تايوان ثم تعقد صفقة تسليح مع تايوان لاستفزاز الصين، لافتًا إلى أن التصعيد العسكري من جانب الصين غير وارد ما لم يحدث إعلان للاستقلال من جانب تايوان.تأجيل الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان لأجل غير مسمىأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة إرجاء الجولة الثانية من الحوار لإنهاء المأزق السياسي في السودان إلى أجل غير مسمى بسبب رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وجدي صالح، إن "مشهد اليوم مثير للسخرية وأظهر الانقلابيين وهم يحاورون بعضهم"، بحسب ما نشر موقع صحيفة "الانتباهة".في هذا الإطار، قال هشام أبو ريدة عضو الهيئة القيادية للجبهة الوطنية العريضة السودانية، إن جولات الحوار الوطني توقفت لأن المجتمع الدولي يدرك أن من يديرون دفة الحكم في السودان لا يمثلون الشارع ولا يمثلون الثورة.وأوضح أبو ريدة أن فرص نجاح الحوار ضعيفة جدا لأن النظام والمعارضة يحاولون إعادة إنتاج النظام السابق.

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