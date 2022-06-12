https://arabic.sputniknews.com/20220612/دبلوماسي-يعلن-عن-تطور-بشأن-مصنع-آزوت-في-سيفيرودونتسكبكين-تحذر-من-أي-محاولة-لفصل-تايوان-عن-الصين-1063483849.html
دبلوماسي يعلن عن تطور بشأن مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك...بكين تحذر من أي محاولة لفصل تايوان عن الصين
دبلوماسي يعلن عن تطور بشأن مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك...بكين تحذر من أي محاولة لفصل تايوان عن الصين
قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن المدنيين بدأوا مغادرة أراضي مصنع "آزوت" المحاصر من قبل القوات الروسية والقوات الرديفة لها في... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T13:53+0000
2022-06-12T13:53+0000
2022-06-12T13:53+0000
راديو
عالم سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063483441_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_1dea16f0dd1cb3d4c7ef844d401a616b.png
12-6 Sputnik World
بكين تحذر من أي محاولة لفصل تايوان عن الصين
وذكر أن "هناك الآن نحو 300-400 مسلح أوكراني محتجزون في آزوت"، مشيرا إلى أنهم يتركزون بالقرب من أول نقطة تفتيش في مصنع الكيماويات.لكنه، أكد أن "مثل هذه المطالب غير مقبولة ولن تكون كذلك".إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن "قوات الفضاء الروسية دمرت نقطة انتشار لمرتزقة أجانب بصواريخ عالية الدقة في منطقة خاركوف".في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عمر معربوني، إن مدينة سيفيرودنيتسك باتت تقريبًا تحت السيطرة العسكرية الروسية باستثناء منطقة آزوت التي يتحصن فيها المدنيون.وأشار إلى "أننا إزاء سيناريو مشابه تماما لسيناريو ماريوبول في التوقيت والمدة والنتيجة".بكين تؤكد أنها ستقاتل بأي ثمن ضد أي محاولة لفصل تايوان عن الصينقال وزير الدفاع الصيني، وي فينغ، إن العلاقات مع واشنطن لا يمكن أن تتحسن ما لم يتوقف الجانب الأمريكي عن تشويه سمعة الصين واحتوائها، والتدخل في الشؤون الداخلية لبكين.وشدد وي فينغ على أن بكين ستقاتل بأي ثمن وستقاتل حتى النهاية، مؤكدا أنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وقدرة القوات المسلحة الصينية على حماية وحدة أراضيها".وأشار إلى أن واشنطن تتناقض في مواقفها بشأن هذا الملف، فمرة تتحدث عن احترامها للسيادة الصينية على تايوان ثم تعقد صفقة تسليح مع تايوان لاستفزاز الصين، لافتًا إلى أن التصعيد العسكري من جانب الصين غير وارد ما لم يحدث إعلان للاستقلال من جانب تايوان.تأجيل الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان لأجل غير مسمىأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة إرجاء الجولة الثانية من الحوار لإنهاء المأزق السياسي في السودان إلى أجل غير مسمى بسبب رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وجدي صالح، إن "مشهد اليوم مثير للسخرية وأظهر الانقلابيين وهم يحاورون بعضهم"، بحسب ما نشر موقع صحيفة "الانتباهة".في هذا الإطار، قال هشام أبو ريدة عضو الهيئة القيادية للجبهة الوطنية العريضة السودانية، إن جولات الحوار الوطني توقفت لأن المجتمع الدولي يدرك أن من يديرون دفة الحكم في السودان لا يمثلون الشارع ولا يمثلون الثورة.وأوضح أبو ريدة أن فرص نجاح الحوار ضعيفة جدا لأن النظام والمعارضة يحاولون إعادة إنتاج النظام السابق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063483441_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_87375b1f0712ac4833ec11cb741229d0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, عالم سبوتنيك, аудио
دبلوماسي يعلن عن تطور بشأن مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك...بكين تحذر من أي محاولة لفصل تايوان عن الصين
تابعنا عبر
قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، إن المدنيين بدأوا مغادرة أراضي مصنع "آزوت" المحاصر من قبل القوات الروسية والقوات الرديفة لها في مدينة سيفيرودونيتسك.
وذكر أن "هناك الآن نحو 300-400 مسلح أوكراني محتجزون في آزوت"، مشيرا إلى أنهم يتركزون بالقرب من أول نقطة تفتيش في مصنع الكيماويات.
وأوضح أن "المسلحين يحاولون تقديم مطالب خاصة لمنحهم الفرصة لمغادرة أراضي المصنع الكيماوي مع الرهائن وتوفير ممر للعبور إلى ليسيتشانسك".
لكنه، أكد أن "مثل هذه المطالب غير مقبولة ولن تكون كذلك".
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن "قوات الفضاء الروسية دمرت نقطة انتشار لمرتزقة أجانب بصواريخ عالية الدقة في منطقة خاركوف".
في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عمر معربوني، إن مدينة سيفيرودنيتسك باتت تقريبًا تحت السيطرة العسكرية الروسية باستثناء منطقة آزوت التي يتحصن فيها المدنيون.
وأشار إلى أنه على صعيد العتاد البشري، فإن السيطرة على سيفيرودنيتسك ستمكن القوات الروسية من تحييد من خمسة وعشرين إلى ثلاثين ألف جندي أوكراني أو أسرهم أو حتى انسحابهم.
وأشار إلى "أننا إزاء سيناريو مشابه تماما لسيناريو ماريوبول في التوقيت والمدة والنتيجة".
بكين تؤكد أنها ستقاتل بأي ثمن ضد أي محاولة لفصل تايوان عن الصين
قال وزير الدفاع الصيني
، وي فينغ، إن العلاقات مع واشنطن لا يمكن أن تتحسن ما لم يتوقف الجانب الأمريكي عن تشويه سمعة الصين واحتوائها، والتدخل في الشؤون الداخلية لبكين.
وأضاف لأعضاء الوفود المشاركة في حوار "شانغريلا" في سنغافورة، الذي يعد التجمع الأمني الرئيسي في آسيا، إن محاولات تغيير الواقع في تايوان وتقويض سياسات الصين محكوم عليها بالفشل.
وشدد وي فينغ على أن بكين ستقاتل بأي ثمن وستقاتل حتى النهاية، مؤكدا أنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وقدرة القوات المسلحة الصينية على حماية وحدة أراضيها".
في هذا الصدد، قال علي محمود ريا مدير موقع "الصين بعيون عربية"، إن التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي حول تايوان يمكن فهمها في إطار أنواع من الضغوط دأبت واشنطن تمارسها على بكين لتحجيمها وتحجيم دورها الآخذ في الصعود اقتصاديا وسياسيًا.
وأشار إلى أن واشنطن تتناقض في مواقفها بشأن هذا الملف، فمرة تتحدث عن احترامها للسيادة الصينية على تايوان ثم تعقد صفقة تسليح مع تايوان لاستفزاز الصين، لافتًا إلى أن التصعيد العسكري من جانب الصين غير وارد ما لم يحدث إعلان للاستقلال من جانب تايوان.
تأجيل الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان لأجل غير مسمى
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة إرجاء الجولة الثانية من الحوار
لإنهاء المأزق السياسي في السودان إلى أجل غير مسمى بسبب رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.
من جهته، أوضح تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان أن رفضه "المشاركة في الحوار الذي تسيره الآلية الثلاثية جاء بسبب أنه لا يتضمن إسقاط الانقلاب".
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وجدي صالح، إن "مشهد اليوم مثير للسخرية وأظهر الانقلابيين وهم يحاورون بعضهم"، بحسب ما نشر موقع صحيفة "الانتباهة".
في هذا الإطار، قال هشام أبو ريدة عضو الهيئة القيادية للجبهة الوطنية العريضة السودانية، إن جولات الحوار الوطني توقفت لأن المجتمع الدولي يدرك أن من يديرون دفة الحكم في السودان لا يمثلون الشارع ولا يمثلون الثورة.
وأشار أبو ريدة إلى أن تجمع المهنيين بعد أن كان في السابق يقود الثورة، أصبح الآن لا يمثل الشارع الثوري، بعد أن انقسم على نفسه وأصبح جزءًا من النظام الحاكم، معتبرا أن لجان المقاومة الآن هي الممثل الحقيقي للشارع الثوري.
وأوضح أبو ريدة أن فرص نجاح الحوار ضعيفة جدا لأن النظام والمعارضة يحاولون إعادة إنتاج النظام السابق.