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https://arabic.sputniknews.com/20220612/دعوات-في-إيطاليا-لتقديم-تنازلات-إقليمية-لروسيا-1063461763.html
دعوات في إيطاليا لتقديم تنازلات إقليمية لروسيا
دعوات في إيطاليا لتقديم تنازلات إقليمية لروسيا
صرح عالم اجتماع إيطالي أن الغرب يتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة عما يمكن أن يحدث في أوكرانيا، داعيا إلى تقديم تنازلات إقليمية لروسيا. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T04:46+0000
2022-06-12T05:05+0000
إيطاليا
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وقال عالم الاجتماع الإيطالي أليساندرو أورسيني على قناة "La7" التلفزيونية إنه يتعين على الدول الغربية تقديم تنازلات إقليمية لروسيا لتجنب المزيد من التصعيد في أوكرانيا.وأضاف أنه من أجل التوصل لتسوية سلمية، يحتاج الغرب إلى التوقف عن "عرض عضلاته" وعدم إرسال أسلحة "لضرب الروس".وقال أورسيني: "يجب أن نعمل بالفعل على حل دبلوماسي، وكما قلت منذ الأيام الأولى وكما ذكر كثيرون آخرون لاحقا، يجب أن نقدم تنازلات إقليمية لموسكو لسبب واحد بسيط - لقد تمت بالفعل".
إيطاليا
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إيطاليا

دعوات في إيطاليا لتقديم تنازلات إقليمية لروسيا

04:46 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 05:05 GMT 12.06.2022)
© Sputnik . Victor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات تحمي لاجئين من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022
قوات تحمي لاجئين من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
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صرح عالم اجتماع إيطالي أن الغرب يتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة عما يمكن أن يحدث في أوكرانيا، داعيا إلى تقديم تنازلات إقليمية لروسيا.
وقال عالم الاجتماع الإيطالي أليساندرو أورسيني على قناة "La7" التلفزيونية إنه يتعين على الدول الغربية تقديم تنازلات إقليمية لروسيا لتجنب المزيد من التصعيد في أوكرانيا.
وأضاف أنه من أجل التوصل لتسوية سلمية، يحتاج الغرب إلى التوقف عن "عرض عضلاته" وعدم إرسال أسلحة "لضرب الروس".

وتابع قائلا: "يجب أن نفهم أن الغرب يتحمل مسؤولية أخلاقية ضخمة عما يمكن أن يحدث في أوكرانيا".

وقال أورسيني: "يجب أن نعمل بالفعل على حل دبلوماسي، وكما قلت منذ الأيام الأولى وكما ذكر كثيرون آخرون لاحقا، يجب أن نقدم تنازلات إقليمية لموسكو لسبب واحد بسيط - لقد تمت بالفعل".
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