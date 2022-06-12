https://arabic.sputniknews.com/20220612/رئيس-البرلمان-العراقي-يقبل-استقالة-أعضاء-الكتلة-الصدرية-فيديو-1063495470.html
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية... فيديو
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية... فيديو
وافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T17:56+0000
2022-06-12T17:56+0000
2022-06-12T17:56+0000
أخبار العراق اليوم
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ونشرت وكالة الأنباء العراقية- واع، فيديو أثناء توقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.ووجّه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم، أعضاء الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.يأتي ذلك في وقت لم تنجح فيه القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة منذ انتخاب البرلمان الجديد.ويشغل التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر (يضم إلى جانب التيار الصدري الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني) والذي تم إعلانه عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 175 مقعدا في البرلمان (من أصل 329)، غير أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، بعدما لجأت قوى "الإطار" إلى تعطيل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.وسبق أن عرض الصدر على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة باستثناء نوري المالكي الذي يقاطعه منذ سنوات، عندما كان رئيسا للوزراء (في ولايته الأولى) ونفذ عام 2008، عملية "صولة الفرسان" الأمنية في البصرة والتي قتل خلالها واعتقل المئات من عناصر التيار الصدري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية... فيديو
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وافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية- واع
، فيديو أثناء توقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
ووجّه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم، أعضاء الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم
إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع
.
يأتي ذلك في وقت لم تنجح فيه القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة منذ انتخاب البرلمان الجديد.
ويشغل التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر
(يضم إلى جانب التيار الصدري الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني) والذي تم إعلانه عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 175 مقعدا في البرلمان (من أصل 329)، غير أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، بعدما لجأت قوى "الإطار" إلى تعطيل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وسبق أن عرض الصدر على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة باستثناء نوري المالكي الذي يقاطعه منذ سنوات، عندما كان رئيسا للوزراء (في ولايته الأولى) ونفذ عام 2008، عملية "صولة الفرسان" الأمنية في البصرة والتي قتل خلالها واعتقل المئات من عناصر التيار الصدري.