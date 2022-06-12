https://arabic.sputniknews.com/20220612/رئيس-الوزراء-الأردني-من-الضروري-إنجاح-فعالية-إربد-عاصمة-الثقافة-العربية-1063470678.html

رئيس الوزراء الأردني: من الضروري إنجاح فعالية إربد عاصمة الثقافة العربية

رئيس الوزراء الأردني: من الضروري إنجاح فعالية إربد عاصمة الثقافة العربية

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، على ضرورة إنجاح فعالية إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022. 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T09:25+0000

2022-06-12T09:25+0000

2022-06-12T09:25+0000

أخبار الأردن

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جاء ذلك خلال استقباله رؤساء الوفود العربية المشاركة في الفعاليّة، بحسب موقع "عمون".وقال رئيس الوزراء إنه من الضروري إنجاح هذا الحدث المهم، وإبرازه بما يليق بالثقافة والموروث الثقافي الأردني والعربي الأصيل.تنطلق مساء اليوم على مدرج الكندي في جامعة اليرموك الأردنية، فعاليات احتفالية "إربد العاصمة العربية للثقافة للعام 2022".ويبدأ الحفل بكلمة لرئيس الوزراء الأردني رئيس اللجنة الوطنية العليا للاحتفالية، كما تتضمن الاحتفالية كلمة لوزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، وكلمة للمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد إعمر.

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