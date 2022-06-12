https://arabic.sputniknews.com/20220612/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يعلن-انتهاء-عملية-تطهير-ميناء-ماريوبول-من-الألغام-1063476320.html
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن انتهاء عملية تطهير ميناء ماريوبول من الألغام
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن انتهاء عملية تطهير ميناء ماريوبول من الألغام
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، إن إزالة الألغام من رصيف ومياه ميناء ماريوبول قد اكتملت. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T11:33+0000
2022-06-12T11:33+0000
2022-06-12T11:33+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضاف بوشيلين للصحفيين: "تم تطهير الميناء تماما من الألغام، وهذا ينطبق على كل من المنطقة البرية والمنطقة المائية، وتم تحييد نحو 12 ألف مادة متفجرة".وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في 26 أيار/مايو في إحاطة: "على الرغم من الشروط التي وضعها الجانب الروسي للخروج الآمن لست سفن شحن جافة أجنبية منعت من قبل أوكرانيا، لم تتخذ إدارة الشركات المالكة للسفن إجراءات لسحب هذه السفن من مياه ماريوبول".وحث ميزينتسيف البعثات الدبلوماسية للدول المعنية والمنظمة البحرية الدولية على التأثير على مالكي السفن لسحب سفنهم من ماريوبول إلى موانئهم الأصلية.كما أكد المسؤول الدفاعي مجددا أن خطر الألغام في مياه ماريوبول، قضي عليه ويمكن للسفن المدنية استخدام الميناء بأمان، مضيفا أن الممر الإنساني من الميناء عبر بحر آزوف إلى البحر الأسود مفتوح على مدار الساعة اعتبارا من 25 مايو.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/-ترانس-نفط-خط-أنابيب-النفط-دروجبا-يضخ-النفط-إلى-أوروبا-بشكل-طبيعي-1063475161.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن انتهاء عملية تطهير ميناء ماريوبول من الألغام
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، إن إزالة الألغام من رصيف ومياه ميناء ماريوبول قد اكتملت.
وأضاف بوشيلين للصحفيين: "تم تطهير الميناء تماما من الألغام، وهذا ينطبق على كل من المنطقة البرية والمنطقة المائية، وتم تحييد نحو 12 ألف مادة متفجرة".
وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في 26 أيار/مايو في إحاطة: "على الرغم من الشروط التي وضعها الجانب الروسي للخروج الآمن لست سفن شحن جافة أجنبية منعت من قبل أوكرانيا، لم تتخذ إدارة الشركات المالكة للسفن إجراءات لسحب هذه السفن من مياه ماريوبول".
وحث ميزينتسيف
البعثات الدبلوماسية للدول المعنية والمنظمة البحرية الدولية على التأثير على مالكي السفن لسحب سفنهم من ماريوبول إلى موانئهم الأصلية.
كما أكد المسؤول الدفاعي مجددا أن خطر الألغام في مياه ماريوبول، قضي عليه ويمكن للسفن المدنية استخدام الميناء بأمان، مضيفا أن الممر الإنساني من الميناء عبر بحر آزوف إلى البحر الأسود مفتوح على مدار الساعة اعتبارا من 25 مايو.