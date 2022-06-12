https://arabic.sputniknews.com/20220612/رئيس-لجنة-نيابية-في-الأردن-نصيب-الفرد-من-مياه-الشرب-80-مترا-مكعبا-سنويا-غير-حقيقي-1063466276.html

رئيس لجنة نيابية في الأردن: نصيب الفرد من مياه الشرب 80 مترا مكعبا سنويا غير حقيقي

رئيس لجنة نيابية في الأردن: نصيب الفرد من مياه الشرب 80 مترا مكعبا سنويا غير حقيقي

شكك رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية في الأردن، محمد العلاقمة، في أن حصة الفرد ‏من مياه الشرب في المملكة هي 80 مترا مكعبا سنويا، مضيفا أن الواقع... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T08:15+0000

2022-06-12T08:15+0000

2022-06-12T08:15+0000

أخبار الأردن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102644/37/1026443702_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_595593c513fcc8ce1e206bc0a963423b.jpg

وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن حصة الفرد من المياه في العام تراجعت إلى 80 مترا مكعبا فقط، فيما كانت النسبة تقدر بـ3400 مترا مكعبا مطلع القرن الحالي، وفقا وكالة "عمون" الأردنية.وقال العلاقمة في تصريحات لـ"عمون"، إن "لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية ستجتمع، اليوم الأحد، مع مسؤولين في قطاع المياه لمناقشة الوضع المائي لموسم الصيف الحالي".ونوه إلى أن الجهات المعنية أعلنت سابقا أن "حصة الفرد من مياه الشرب تبلغ 80 مترا مكعبا سنويا، معتبرا أن هذه النسبة غير حقيقية والواقع يؤشر إلى أقل من هذا الرقم".وتابع أنه "في الاجتماع سيتم مناقشة آلية وخطط توزيع المياه، والخطط البديلة في حال حدوث انقطاع أو اختلال بعملية التوزيع، وتنسيق الجهود والعمل بين مديريات المياه والمقاولين وشركات الاتصالات والبلديات فيما يخص أعمال الحفر والصيانة، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة في هذا الجانب وحفاظا على المال العام وعدم هدره".ولفت إلى أن "هناك شكاوى عديدة من مواطنين في مناطق مختلفة في الأردن حول انقطاعات متكررة للمياه وعدم انضباط الأدوار في وقتها المحدد".وأوضح أن "الهدف من الاجتماع يأتي مع بداية فصل الصيف للوقوف على استعدادات وزارة المياه والشركات المشغلة في القطاع لمحاولة معالجة الملاحظات مبكرا، وتنظيم عملية التزود بمياه الشرب، فضلا عن معرفة آخر خطط الوزارة واجراءاتها للمشاريع المائية المطروحة".في سياق متصل، جددت وزارة المياه والري في الأردن وصفها للظروف المائية في الأردن بـ"الحرجة"، ولم تستبعد تعرض أي منطقة في أي وقت لحدوث اختلالات، على اعتبار ضعف تخزين السدود المخصصة لغايات الشرب، ومحدودية المصادر المائية.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/وزير-أردني-يحذر-لا-يوجد-لدينا-سوى-72-مليون-متر-مكعب-من-مياه-الشرب-1053958314.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الأردن, العالم العربي