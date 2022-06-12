https://arabic.sputniknews.com/20220612/رئيس-مولدوفا-السابق-بمناسبة-يوم-روسيا-الصداقة-بين-شعبينا-لا-يمكن-لأي-شخص-أن-يدمرها-1063475493.html
رئيس مولدوفا السابق بمناسبة "يوم روسيا": الصداقة بين شعبينا لا يمكن لأي شخص أن يدمرها
رئيس مولدوفا السابق بمناسبة "يوم روسيا": الصداقة بين شعبينا لا يمكن لأي شخص أن يدمرها
هنأ الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون، اليوم الأحد، الشعب الروسي بمناسبة "عيد روسيا"، مؤكدا أن روابط الصداقة والعلاقات الأخوية بين البلدين منذ قرون لا يمكن... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T11:18+0000
2022-06-12T11:18+0000
2022-06-12T11:18+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103645/20/1036452074_0:34:2783:1599_1920x0_80_0_0_18e35aea8e5d3dc05bf3c244894c0991.jpg
وقال دودون في "تلغرام"، "أنا متأكد من أنه بالرغم من كل التقلبات والأعداء، فإننا سنتمكن من استعادة الشراكة الاستراتيجية السابقة بالكامل لصالح شعبي البلدين". وأضاف "وبمناسبة العيد، أتمنى بصدق لروسيا والشعب الروسي الازدهار والرفاهية".وأكد أن روسيا قامت مرارا بمساعدة مولدوفا ودعمتها في الأوقات الصعبة، وأن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "مستوى أعلى" في السنوات الماضية.يذكر أنه في أوائل يونيو الجاري، أعلن وزير الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفا، نيكو بوبيسكو، أن بلاده قطعت تقريبًا كل الحوار السياسي مع روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.ويحتفل الشعب الروسي يوم 12 يونيو/ حزيران بـ"يوم روسيا" وهو من أهم الأعياد الرسمية الحديثة في البلاد.ويعود تاريخ هذا العيد إلى الثاني عشر من يونيو/ حزيران من عام 1990، حينما تم إصدار مرسوما باعلان سيادة دولة روسيا. وبعد مرور عام على تبني الاعلان أي في 12 يونيو/حزيران عام 1991 تم انتخاب بوريس يلتسين أول رئيس لروسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.وفي عام 1994 وقع بوريس يلتسين مرسوما بإعلان هذا اليوم من كل عام عيدا للدولة تحت اسم "عيد الاستقلال".وفي عام 2002 تم إعادة تسمية هذا العيد ليصبح "يوم روسيا".وبهذه المناسبة، يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب، كما يتم في الكرملين منح جوائز الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والأدب والفن والأنشطة الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/بوتين-مهنئا-الشعب-الروسي-بمناسبة-يوم-روسيا-من-المهم-الآن-أن-نكون-متحدين-1063471467.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103645/20/1036452074_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_001737c6dccce520695a462db6576b69.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
رئيس مولدوفا السابق بمناسبة "يوم روسيا": الصداقة بين شعبينا لا يمكن لأي شخص أن يدمرها
تابعنا عبر
هنأ الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون، اليوم الأحد، الشعب الروسي بمناسبة "عيد روسيا"، مؤكدا أن روابط الصداقة والعلاقات الأخوية بين البلدين منذ قرون لا يمكن لأي شخص أن يدمرها.
وقال دودون في "تلغرام"
، "أنا متأكد من أنه بالرغم من كل التقلبات والأعداء، فإننا سنتمكن من استعادة الشراكة الاستراتيجية السابقة بالكامل لصالح شعبي البلدين".
وأضاف "وبمناسبة العيد، أتمنى بصدق لروسيا والشعب الروسي الازدهار والرفاهية".
وتابع "أنا مقتنع بأن روابط الصداقة والعلاقات الأخوية بين شعوبنا، المستمرة منذ قرون، لا يمكن لأي شخص أن يدمرها".
وأكد أن روسيا قامت مرارا بمساعدة مولدوفا ودعمتها في الأوقات الصعبة، وأن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "مستوى أعلى" في السنوات الماضية.
يذكر أنه في أوائل يونيو الجاري، أعلن وزير الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفا، نيكو بوبيسكو، أن بلاده قطعت تقريبًا كل الحوار السياسي مع روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
ويحتفل الشعب الروسي يوم 12 يونيو/ حزيران بـ"يوم روسيا" وهو من أهم الأعياد الرسمية الحديثة في البلاد.
ويعود تاريخ هذا العيد إلى الثاني عشر من يونيو/ حزيران من عام 1990، حينما تم إصدار مرسوما باعلان سيادة دولة روسيا. وبعد مرور عام على تبني الاعلان أي في 12 يونيو/حزيران عام 1991 تم انتخاب بوريس يلتسين أول رئيس لروسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وفي عام 1994 وقع بوريس يلتسين مرسوما بإعلان هذا اليوم من كل عام عيدا للدولة تحت اسم "عيد الاستقلال".
وفي عام 2002 تم إعادة تسمية هذا العيد ليصبح "يوم روسيا".
وبهذه المناسبة، يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، الشعب، كما يتم في الكرملين منح جوائز الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والأدب والفن والأنشطة الإنسانية.