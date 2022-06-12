https://arabic.sputniknews.com/20220612/زعيم-كوريا-الشمالية-يدعم-بوتين-بشكل-كامل-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1063462754.html

زعيم كوريا الشمالية يدعم بوتين بشكل كامل في العملية العسكرية الروسية الخاصة

زعيم كوريا الشمالية يدعم بوتين بشكل كامل في العملية العسكرية الروسية الخاصة

أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، عن دعمه الكامل للرئيس الروسي، فلاديمير ‏بوتين، في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.‏ 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T06:23+0000

2022-06-12T06:23+0000

2022-06-12T06:23+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

فلاديمير بوتين

كوريا الشمالية

العالم

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وقال كيم في رسالة إلى بوتين بمناسبة عطلة "يوم روسيا" إن الشعب الروسي "حقق نجاحات كبيرة في تحقيق القضية العادلة المتمثلة في الدفاع عن كرامة وأمن بلاده... في الوقت الذي يتحدى فيه كل أنواع التحديات والصعوبات"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية.وتابع زعيم كوريا الشمالية في رسالته: "إن الشعب الكوري يقدم لبوتين والشعب الروسي الدعم والتشجيع الكاملين".كما أعرب كيم جونغ أون عن قناعته بأن العلاقات الودية مع روسيا ستستمر في التعزيز في جميع المجالات، وفي "رحلة الدفاع عن العدالة الدولية وضمان الأمن العالمي".وفي عام 2019، عقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أول قمة له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20200505/بوتين-يهدي-ميدالية-النصر-للزعيم-الكوري-1045350429.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, كوريا الشمالية, العالم