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زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة فان شرقي تركيا
زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة فان شرقي تركيا
أفادت رئاسة شؤون الطوارئ التركية، اليوم الأحد، بأن زلزال ضرب محافظة فان شرقي البلاد، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T19:31+0000
2022-06-12T19:31+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن رئاسة شؤون الطوارئ، أن الزلزال الذي ضرب محافظة فان جاء بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.يذكر أن شرق تركيا كان قد تعرض لزلزال، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقد بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر.وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال جاء على بعد 47 كلم شمال مدينة وان التي يبلغ عدد سكانها 371 ألف نسمة، وبعمق 8 كلم، فيما لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة فان شرقي تركيا

19:31 GMT 12.06.2022
© AP Photo / Sander van Deventerزلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Sander van Deventer
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أفادت رئاسة شؤون الطوارئ التركية، اليوم الأحد، بأن زلزال ضرب محافظة فان شرقي البلاد، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن رئاسة شؤون الطوارئ، أن الزلزال الذي ضرب محافظة فان جاء بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.
يذكر أن شرق تركيا كان قد تعرض لزلزال، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقد بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر.
وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال جاء على بعد 47 كلم شمال مدينة وان التي يبلغ عدد سكانها 371 ألف نسمة، وبعمق 8 كلم، فيما لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.
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