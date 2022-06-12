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https://arabic.sputniknews.com/20220612/زلزال-يضرب-منطقة-آذربيجان-الإيرانية-1063499537.html
زلزال يضرب منطقة آذربيجان الإيرانية
زلزال يضرب منطقة آذربيجان الإيرانية
تعرضت منطقة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران، اليوم الأحد، لزلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار إيران
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واعتبر مركز رضد الزلازل بجامعة طهران أن الزالزل وقع عند الحدود التركية وكان مركزه على بعد 92 كم من مدينة آواجيق و 112 كم من مدينة سيه جشمة و 113 كم من مدينة بازركان و 252 كم من مدينة ارومية مركز المحافظة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.ووقع الزلزال على عمق 19 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 43.1 والعرض 39.21 درجة.
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أخبار إيران

زلزال يضرب منطقة آذربيجان الإيرانية

21:01 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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تعرضت منطقة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران، اليوم الأحد، لزلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر.
واعتبر مركز رضد الزلازل بجامعة طهران أن الزالزل وقع عند الحدود التركية وكان مركزه على بعد 92 كم من مدينة آواجيق و 112 كم من مدينة سيه جشمة و 113 كم من مدينة بازركان و 252 كم من مدينة ارومية مركز المحافظة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
ووقع الزلزال على عمق 19 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 43.1 والعرض 39.21 درجة.
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