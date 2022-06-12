https://arabic.sputniknews.com/20220612/زلزال-يضرب-منطقة-آذربيجان-الإيرانية-1063499537.html
زلزال يضرب منطقة آذربيجان الإيرانية
زلزال يضرب منطقة آذربيجان الإيرانية
تعرضت منطقة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران، اليوم الأحد، لزلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T21:01+0000
2022-06-12T21:01+0000
2022-06-12T21:00+0000
أخبار إيران
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واعتبر مركز رضد الزلازل بجامعة طهران أن الزالزل وقع عند الحدود التركية وكان مركزه على بعد 92 كم من مدينة آواجيق و 112 كم من مدينة سيه جشمة و 113 كم من مدينة بازركان و 252 كم من مدينة ارومية مركز المحافظة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.ووقع الزلزال على عمق 19 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 43.1 والعرض 39.21 درجة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
زلزال يضرب منطقة آذربيجان الإيرانية
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تعرضت منطقة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران، اليوم الأحد، لزلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر.
واعتبر مركز رضد الزلازل بجامعة طهران أن الزالزل وقع عند الحدود التركية وكان مركزه على بعد 92 كم من مدينة آواجيق و 112 كم من مدينة سيه جشمة و 113 كم من مدينة بازركان و 252 كم من مدينة ارومية مركز المحافظة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا
.
ووقع الزلزال على عمق 19 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 43.1 والعرض 39.21 درجة.