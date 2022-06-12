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https://arabic.sputniknews.com/20220612/ستولتنبرغ-الناتو-زاد-عدد-قواته-شرقي-أوروبا-أكثر-من-40-ألف-عسكري-1063492229.html
ستولتنبرغ: الناتو زاد عدد قواته شرقي أوروبا أكثر من 40 ألف عسكري
ستولتنبرغ: الناتو زاد عدد قواته شرقي أوروبا أكثر من 40 ألف عسكري
أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن ثقته بأن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار، لافتًا إلى أن قوات الناتو زادت شرقي أوروبا أكثر من 40 ألف عسكري. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T16:33+0000
2022-06-12T16:34+0000
العالم
روسيا
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وقال ستولتنبرغ، في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد "أثق بأن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار وسندعم كييف في حال دخلت مفاوضات سلام".وأضاف ستولتنبرغ أن "الناتو زاد عدد قواته شرقي أوروبا أكثر من 40 ألف عسكري"، مجددا تأكيده على "رفض طلب أوكرانيا إنشاء منطقة حظر طيران أو إرسال جنود إلى كييف".
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ستولتنبرغ: الناتو زاد عدد قواته شرقي أوروبا أكثر من 40 ألف عسكري

16:33 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 16:34 GMT 12.06.2022)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن ثقته بأن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار، لافتًا إلى أن قوات الناتو زادت شرقي أوروبا أكثر من 40 ألف عسكري.
وقال ستولتنبرغ، في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد "أثق بأن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار وسندعم كييف في حال دخلت مفاوضات سلام".

وأضاف ستولتنبرغ أن "الناتو زاد عدد قواته شرقي أوروبا أكثر من 40 ألف عسكري"، مجددا تأكيده على "رفض طلب أوكرانيا إنشاء منطقة حظر طيران أو إرسال جنود إلى كييف".
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