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https://arabic.sputniknews.com/20220612/شاب-يوجه-لكمة-قاضية-لعروسه-أمام-الحضور-في-حفل-زفافهما-لسبب-غريب-فيديو-1063495773.html
شاب يوجه "لكمة قاضية" لعروسه أمام الحضور في حفل زفافهما لسبب "غريب"... فيديو
شاب يوجه "لكمة قاضية" لعروسه أمام الحضور في حفل زفافهما لسبب "غريب"... فيديو
تشكل ليلة الزفاف الحلم الأسمى لأي فتاة، حيث كثيرا ما تعج الروايات الرومنسية بنهايات وردية تتشح بها البطلة بالزي الأبيض. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T18:10+0000
2022-06-12T18:10+0000
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وشذت الكثير من الحالات عن هذه القاعدة، فكثيرا ما استحالت حالات الفرح إلى حالات حزن وبؤس وانهيار نفسي، وخصوصا فيما يتعلق بحالات العنف ضد المرأة.وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر عروسين من أوزبكستان، حيث يبدو أنهما تنافسا في نوع من ألعاب التسلية أثناء مراسم الزفاف.ويبدو أن العروس قد فازت باللعبة واحتفلت بكل عفوية، فما كان من العريس إلا أن وجه لها لكمة على مؤخر رأسها.ومما يثير العجب هو عدم تدخل أحد من الحضور، بل ساد الصمت ولم يبق سوى ضجيج الموسيقى مخيما على المشهد.
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نادي الفيديو

شاب يوجه "لكمة قاضية" لعروسه أمام الحضور في حفل زفافهما لسبب "غريب"... فيديو

18:10 GMT 12.06.2022
© facebook/MDStopviolenceالعنف الجنسي
العنف الجنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© facebook/MDStopviolence
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تشكل ليلة الزفاف الحلم الأسمى لأي فتاة، حيث كثيرا ما تعج الروايات الرومنسية بنهايات وردية تتشح بها البطلة بالزي الأبيض.
وشذت الكثير من الحالات عن هذه القاعدة، فكثيرا ما استحالت حالات الفرح إلى حالات حزن وبؤس وانهيار نفسي، وخصوصا فيما يتعلق بحالات العنف ضد المرأة.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر عروسين من أوزبكستان، حيث يبدو أنهما تنافسا في نوع من ألعاب التسلية أثناء مراسم الزفاف.
ويبدو أن العروس قد فازت باللعبة واحتفلت بكل عفوية، فما كان من العريس إلا أن وجه لها لكمة على مؤخر رأسها.
ومما يثير العجب هو عدم تدخل أحد من الحضور، بل ساد الصمت ولم يبق سوى ضجيج الموسيقى مخيما على المشهد.
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