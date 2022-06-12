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https://arabic.sputniknews.com/20220612/شركة-طيران-ماهان-الإيرانية-تنفي-احتجاز-طائرة-تابعة-لها-في-الأرجنتين--1063464639.html
شركة طيران "ماهان" الإيرانية تنفي احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين
شركة طيران "ماهان" الإيرانية تنفي احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين
نفت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية صحة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين، مؤكدة أن الطائرة المحتجزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T07:16+0000
2022-06-12T07:16+0000
العالم
إيران
الخطوط الجوية
الأرجنتين
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن العلاقات العامة في شركة "ماهان ايرلاينز" قولها إن "الطائرة المصادرة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا وليس لها أي علاقة بخطوط ماهان الجوية".ونوهت "إرنا" إلى أن رد الشركة الإيرانية يأتي بعد أن نقلت وسائل إعلام إسبانية عن وزير الأمن الأرجنتيني قوله إنه تم حجز طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز" مؤجرة لفنزويلا، بأمر من أمريكا، ومصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.هذا وقال المدير بالوكالة لمكتب مراقبة المطارات والشركات والمؤسسات الملاحية في منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن خوشخو، في وقت سابق، إن شركة ماهان (الإيرانية) للطيران ستقوم بتسيير رحلات مباشرة بين طهران وموسكو، وذلك بعد قرار توقف الرحلات الشتوية لشركة "إيرفلوت" الروسية إلى إيران.وأوضح خوشخو، أن شركة "ماهان" تسيّر أسبوعيا رحلتين إلى موسكو، وهناك احتمال بزيادة هذه الرحلات، مضيفا أن هذا التطور جاء بعد قرار شركة "إيرفلوت" الروسية قبل نحو شهرين، والقاضي بوقف جميع رحلاتها الشتوية إلى إيران، حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/روسيا-تمديد-الحظر-المؤقت-للرحلات-إلى-مطارات-جنوبي-ووسط-البلاد-حتى-19-أبريل-1061099711.html
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العالم, إيران, الخطوط الجوية, الأرجنتين

شركة طيران "ماهان" الإيرانية تنفي احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين

07:16 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEطائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة طيران "ماهان"
طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة طيران ماهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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نفت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية صحة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين، مؤكدة أن الطائرة المحتجزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن العلاقات العامة في شركة "ماهان ايرلاينز" قولها إن "الطائرة المصادرة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا وليس لها أي علاقة بخطوط ماهان الجوية".
ونوهت "إرنا" إلى أن رد الشركة الإيرانية يأتي بعد أن نقلت وسائل إعلام إسبانية عن وزير الأمن الأرجنتيني قوله إنه تم حجز طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز" مؤجرة لفنزويلا، بأمر من أمريكا، ومصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.
أيرفلوت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
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هذا وقال المدير بالوكالة لمكتب مراقبة المطارات والشركات والمؤسسات الملاحية في منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن خوشخو، في وقت سابق، إن شركة ماهان (الإيرانية) للطيران ستقوم بتسيير رحلات مباشرة بين طهران وموسكو، وذلك بعد قرار توقف الرحلات الشتوية لشركة "إيرفلوت" الروسية إلى إيران.
وأوضح خوشخو، أن شركة "ماهان" تسيّر أسبوعيا رحلتين إلى موسكو، وهناك احتمال بزيادة هذه الرحلات، مضيفا أن هذا التطور جاء بعد قرار شركة "إيرفلوت" الروسية قبل نحو شهرين، والقاضي بوقف جميع رحلاتها الشتوية إلى إيران، حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي.
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